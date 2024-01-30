Харківщину вночі росіяни атакували "шахедами", пошкодили підприємство та поранили двох людей - ОВА
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували місто Зміїв у Харківській області України, застосувавши шість безпілотників "шахед", пошкодивши цивільні будівлі та поранивши двох людей. Понад 15 населених пунктів у регіоні зазнали артилерійського та мінометного обстрілу з боку російських військ протягом минулої доби.
Російські війська вночі атакували Зміїв у Харківській області шістьма ударними дронами типу Shahed, є пошкодження цивільного підприємства, житлових будинків та двоє поранених людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 23:25 окупанти застосували мінімум 6 БПЛА Shahed у місті Зміїв Чугуївського району. Пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року, перший - госпіталізований, стан середній. Другий отримав допомогу на місці
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З його слів, за минулу добу загалом артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гур‘їв Козачок Богодухівського району, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Іванівка Куп'янського району та ін. Авіаудари зафіксували Великому Бурлуці, Хатному, Петропавлівці, Піщаному, Берестовому.
Зокрема, об 11:40 окупанти вдарили КАБами по селищу Великий Бурлук. Пошкоджено цивільне сироробне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, двері, стіни будівель.
О 15:52 відбувся ворожий обстріл у селі Хатнє. Є влучання в складську будівлю цивільного підприємства, пошкоджено покрівлю. Без постраждалих.
Близько 16:00 відбувся обстріл у Козачій Лопані Харківського району. Пошкоджено дах та вікна житлового будинку. Без постраждалих.
"Українські війська відбили 7 ворожих атак біля Синьківки та на схід від Піщане", - повідомив Синєгубов.
У небі над Україною вночі знищено 15 з 35 "шахедів"30.01.24, 08:31 • 29794 перегляди