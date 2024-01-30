Харьковскую область ночью россияне атаковали "шахедами", повредили предприятие и ранили двух человек - ОВА
Ночью российские войска атаковали город Змиев в Харьковской области Украины, применив шесть беспилотников "шахед", повредив гражданские здания и ранив двух человек. Более 15 населенных пунктов в регионе подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны российских войск за прошедшие сутки.
Ночью на Кировоградщине отработала ПВО - ОВА
Силы противовоздушной обороны отработали уничтожение беспилотников ночью 30 января в Кировоградской области. Пострадавших нет.
Поддержка военных, развитие кино, обновление флагмантских проектов: в "МХП-Громаді" поделились планами на 2024 год
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" делится планами на 2024 год, среди которых, в частности, продолжение поддержки военных и ветеранов, инвестиции в украинскую культуру и кино, обновление флагманских проектов развития общин.
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений.
На Киевщине из-за падения обломков вражеских "шахедов" произошел пожар на одном из складских помещений
В Киевской области после падения обломков вражеского беспилотника возник пожар на складе, повредив здание. Пострадавших нет.
В Черкасской области "шахед" ночью попал по заброшенной постройке, еще один уничтожен - ОВА
Беспилотник "шахед", запущенный российскими войсками, ночью попал в заброшенное здание в Черкасской области Украины. Еще один беспилотник "шахед" был уничтожен украинскими защитниками в том же регионе. О пострадавших не сообщается.
россия держит в Черном море два носителя "Калибров" - Гуменюк
россия держит на боевом дежурстве в Черном море две подводные лодки с крылатыми ракетами "Калибр" и три других корабля, общий залп - до восьми ракет "Калибр", готовых к потенциальному использованию.
В Херсонской области армия рф атаковала "шахедами" предприятие, осуществила 67 обстрелов, есть жертва
Российские войска атаковали предприятие в Херсонском районе с помощью беспилотников. За минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 67 раз, в результате чего 1 человек погиб и 1 получил ранения
На Николаевщине ночью уничтожили "шахед": из-за падения обломков горел грузовик, есть раненый
30 января Силы обороны уничтожили беспилотник Shahed-136 над Николаевской областью. Во время падения обломков загорелся грузовик, перевозивший семена подсолнечника. Водитель получил черепно-мозговую травму.
В небе над Украиной ночью уничтожено 15 из 35 "шахедов"
Украинские Силы обороны сбили 15 из 35 беспилотников Shahed, которые россия запустила ночью по всей территории Украины.