Харьковскую область ночью россияне атаковали "шахедами", повредили предприятие и ранили двух человек - ОВА

Российские войска ночью атаковали Змиев в Харьковской области шестью ударными дронами типа Shahed, есть повреждения гражданского предприятия, жилых домов и двое раненых людей, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 23:25 оккупанты применили минимум 6 БПЛА Shahed в городе Змиев Чугуевского района. Повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома. Получили ранения мужчины 52 и 61 года, первый - госпитализирован, состояние среднее. Второй получил помощь на месте - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, за минувшие сутки в целом артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Гурьев Казачок Богодуховского района, Огурцово, Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Ивановка Купянского района и др. Авиаудары зафиксировали в Великом Бурлуке, Хатном, Петропавловке, Песчаном, Берестовом.

В частности, в 11:40 оккупанты ударили КАБами по поселку Великий Бурлук. Повреждено гражданское сыродельное предприятие. В результате обстрела повреждены окна, двери, стены зданий.

В 15:52 состоялся вражеский обстрел в селе Хатнее. Есть попадание в складское здание гражданского предприятия, повреждена кровля. Без пострадавших.

Около 16:00 произошел обстрел в Казачьей Лопани Харьковского района. Повреждена крыша и окна жилого дома. Без пострадавших.

"Украинские войска отбили 7 вражеских атак возле Синьковки и к востоку от Песчаного", - сообщил Синегубов.

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