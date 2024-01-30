В небе над Украиной ночью уничтожено 15 из 35 "шахедов"

Силы обороны в небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 35 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 30 января 2024 года, как сообщается, враг атаковал 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск - рф, Чауда - Крым и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области.

"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей", - говорится в сообщении.

Как указано, часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с рф.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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