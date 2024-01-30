Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 384 тысячи

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 384 140 человек, 6300 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.24 ориентировочно составляли:

- личного состава - около 384 140 (+960) человек,

- танков - 6300 (+10),

- боевых бронированных машин - 11725 (+29),

- артиллерийских систем - 9144 (+31),

- РСЗВ - 972 (+0),

- средства ППО - 663 (+3),

- самолетов - 332 (+1),

- вертолетов - 324 (+0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7084 (+35),

- крылатых ракет - 1846 (+0),

- кораблей/катеров - 23 (+0),

- подводных лодок - 1 (+0),

- автомобильной техники и автоцистерн - 12191 (+42),

- специальной техники - 1448 (+5).