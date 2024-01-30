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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 384 тысячи

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 384 тысячи

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 06:19  •  2246 просмотра

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По данным Генерального штаба Украины, общие потери рф в результате вторжения с февраля 2022 года составляют около 384 140 человек личного состава, более 6 300 танков, 11 725 бронемашин, 9 144 артиллерийских систем и сотни единиц другой военной техники. В отчете подробно описаны потери российской техники по всем категориям.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 384 140 человек, 6300 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.01.24 ориентировочно составляли:

-       личного состава - около 384 140 (+960) человек,

-       танков  - 6300 (+10),

-       боевых бронированных машин - 11725 (+29),

-       артиллерийских систем - 9144 (+31),

-       РСЗВ - 972 (+0),

-       средства ППО - 663 (+3),

-       самолетов - 332 (+1),

-       вертолетов - 324 (+0),

-       БПЛА оперативно-тактического уровня - 7084 (+35),

-       крылатых ракет - 1846 (+0),

-       кораблей/катеров - 23 (+0),

-       подводных лодок - 1 (+0),

-       автомобильной техники и автоцистерн - 12191 (+42),

-       специальной техники - 1448 (+5).

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 384 тисячі
General Staff: the number of liquidated occupants exceeded 384 thousand
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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 384 тысячи

По данным Генерального штаба Украины, общие потери рф в результате вторжения с февраля 2022 года составляют около 384 140 человек личного состава, более 6 300 танков, 11 725 бронемашин, 9 144 артиллерийских систем и сотни единиц другой военной техники. В отчете подробно описаны потери российской техники по всем категориям.

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