Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 384 тисячі

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 384 140 осіб, 6300 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно становили:

· особового складу ‒ близько 384 140 (+960) осіб,

· танків ‒ 6300 (+10),

· бойових броньованих машин ‒ 11725 (+29),

· артилерійських систем – 9144 (+31),

· РСЗВ – 972 (+0),

· засобів ППО ‒ 663 (+3),

· літаків – 332 (+1),

· гелікоптерів – 324 (+0),

· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),

· крилатих ракет ‒ 1846 (+0),

· кораблів/катерів ‒ 23 (+0),

· підводних човнів - 1 (+0),

· автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42),

· спеціальної техніки ‒ 1448 (+5).

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