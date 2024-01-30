Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 384 тисячі
Київ • УНН
За даними Генерального штабу України, загальні втрати рф в результаті вторгнення з лютого 2022 року становлять близько 384 140 осіб особового складу, понад 6 300 танків, 11 725 бронемашин, 9 144 артилерійських систем та сотні одиниць іншої військової техніки. У звіті детально описані втрати російської техніки за всіма категоріями.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 384 140 осіб, 6300 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно становили:
· особового складу ‒ близько 384 140 (+960) осіб,
· танків ‒ 6300 (+10),
· бойових броньованих машин ‒ 11725 (+29),
· артилерійських систем – 9144 (+31),
· РСЗВ – 972 (+0),
· засобів ППО ‒ 663 (+3),
· літаків – 332 (+1),
· гелікоптерів – 324 (+0),
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),
· крилатих ракет ‒ 1846 (+0),
· кораблів/катерів ‒ 23 (+0),
· підводних човнів - 1 (+0),
· автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42),
· спеціальної техніки ‒ 1448 (+5).
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