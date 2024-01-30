Захисники продовжують стримувати ворога на Авдіївському напрямку: ситуація на фронті
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулось понад 70 бойових зіткнень. Тим часом Росія завдала 10 ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Серебрянського лісництво Луганської області та Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Багданівки та Іванівського Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.
"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника", - повідомляє Генштаб.