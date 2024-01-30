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Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте

Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 05:33  •  13778 просмотра

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За прошедшие сутки на фронте произошло более 70 боевых столкновений. Тем временем россия нанесла 10 ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лисовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 114 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 7 атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничество Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника вблизи Багдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 8 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника", - сообщает Генштаб. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Захисники продовжують стримувати ворога на Авдіївському напрямку: ситуація на фронті
Ukrainian troops continue to hold back the enemy in the Avdiivka sector: frontline situation
Новости по теме

Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло более 70 боевых столкновений. Тем временем россия нанесла 10 ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры

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Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте

Какой будет погода в последний месяц зимы: прогноз от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, в феврале среднемесячная температура по всей территории Украины прогнозируется в пределах от 4° мороза до 2° тепла, что на 1-1,5°C выше нормы в южных/восточных областях и Крыму и близко к норме на остальной территории.

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Какой будет погода в последний месяц зимы: прогноз от Укргидрометцентра

Российские СМИ сообщают о массовой атаке беспилотников: БпЛА фиксировали на территории 4-х областей и в оккупированном Крыму

За ночь над несколькими российскими регионами и оккупированным Крымом было обнаружено более двух десятков беспилотников.

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День специалиста военно-социального управления ВСУ, Международный день круассана. Что еще можно отметить 30 января

Сегодня, 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Деятельность этих специалистов направлена на повышение боеспособности украинской армии, укоренение в обществе ее положительного имиджа

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ЕС требует срочного аудита БАПОР после обвинений в сотрудничестве его сотрубников с ХАМАС

ЕС призывает к срочному аудиту БАПОР после обвинений Израиля в том, что сотрудники агентства участвовали в атаке ХАМАС. Брюссель также планирует пересмотреть финансирование Агентства.

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ЕС требует срочного аудита БАПОР после обвинений в сотрудничестве его сотрубников с ХАМАС

В Валенсии разоблачена преступная сеть, которая занималась незаконной продажей трупов

В Испании разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной торговлей трупами. Подозреваемые использовали поддельные документы, чтобы получить доступ к телам умерших в больницах и домах престарелых.

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В Валенсии разоблачена преступная сеть, которая занималась незаконной продажей трупов

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Ряд привычек могут помочь снизить уровень стресса.

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Как снизить уровень стресса - советы специалистов

ЦРУ запретило своим аналитикам пользоваться Telegram

Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению.

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CNN Philippines прекращает вещание после 9 лет работы из-за значительных финансовых потерь

Открытое в 2015 году представительство CNN на Филиппинах прекратит свою новостную и производственную деятельность на всех медиаплатформах с 31 января, уволив при этом 300 сотрудников.

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CNN Philippines прекращает вещание после 9 лет работы из-за значительных финансовых потерь

Под крики "Убийцы": в Мехико впервые за 1,5 года состоялся бой быков

Коррида вернулась на арену Мехико спустя 1,5 года на фоне протестов. Она прошла на фоне протеста зоозащитников, которые выкрикивали: "Убийцы!".

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Под крики "Убийцы": в Мехико впервые за 1,5 года состоялся бой быков