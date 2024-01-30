Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лисовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 114 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 7 атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничество Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника вблизи Багдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 8 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника", - сообщает Генштаб.