Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошло более 70 боевых столкновений. Тем временем россия нанесла 10 ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры
За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лисовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 114 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 7 атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничество Луганской области и Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника вблизи Багдановки и Ивановского Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 8 атак.
На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника", - сообщает Генштаб.
Защитники продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло более 70 боевых столкновений. Тем временем россия нанесла 10 ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры
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