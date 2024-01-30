У небі над Україною вночі знищено 15 з 35 "шахедів"
Київ • УНН
Українські Сили оборони збили 15 з 35 безпілотників Shahed, які росія запустила вночі по всій території України.
Сили оборони у небі над Україною вночі знищили 15 з 35 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 30 січня 2024 року, як повідомляється, ворог атакував 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, Чауда – Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.
"Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф.
До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
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