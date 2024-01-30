Российские войска нанесли 159 ударов по Запорожской области: есть повреждения инфраструктуры
За прошедшие сутки российские войска нанесли 159 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области, включая 48 беспилотных атак. Удары повредили инфраструктуру, но обошлось без жертв.
Харьковскую область ночью россияне атаковали "шахедами", повредили предприятие и ранили двух человек - ОВА
Ночью российские войска атаковали город Змиев в Харьковской области Украины, применив шесть беспилотников "шахед", повредив гражданские здания и ранив двух человек. Более 15 населенных пунктов в регионе подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны российских войск за прошедшие сутки.
Ночью на Кировоградщине отработала ПВО - ОВА
Силы противовоздушной обороны отработали уничтожение беспилотников ночью 30 января в Кировоградской области. Пострадавших нет.
Поддержка военных, развитие кино, обновление флагмантских проектов: в "МХП-Громаді" поделились планами на 2024 год
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" делится планами на 2024 год, среди которых, в частности, продолжение поддержки военных и ветеранов, инвестиции в украинскую культуру и кино, обновление флагманских проектов развития общин.
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений.
На Киевщине из-за падения обломков вражеских "шахедов" произошел пожар на одном из складских помещений
В Киевской области после падения обломков вражеского беспилотника возник пожар на складе, повредив здание. Пострадавших нет.
В Черкасской области "шахед" ночью попал по заброшенной постройке, еще один уничтожен - ОВА
Беспилотник "шахед", запущенный российскими войсками, ночью попал в заброшенное здание в Черкасской области Украины. Еще один беспилотник "шахед" был уничтожен украинскими защитниками в том же регионе. О пострадавших не сообщается.
россия держит в Черном море два носителя "Калибров" - Гуменюк
россия держит на боевом дежурстве в Черном море две подводные лодки с крылатыми ракетами "Калибр" и три других корабля, общий залп - до восьми ракет "Калибр", готовых к потенциальному использованию.
В Херсонской области армия рф атаковала "шахедами" предприятие, осуществила 67 обстрелов, есть жертва
Российские войска атаковали предприятие в Херсонском районе с помощью беспилотников. За минувшие сутки Херсонскую область обстреляли 67 раз, в результате чего 1 человек погиб и 1 получил ранения
На Николаевщине ночью уничтожили "шахед": из-за падения обломков горел грузовик, есть раненый
30 января Силы обороны уничтожили беспилотник Shahed-136 над Николаевской областью. Во время падения обломков загорелся грузовик, перевозивший семена подсолнечника. Водитель получил черепно-мозговую травму.