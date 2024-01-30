Российские войска нанесли 159 ударов по Запорожской области: есть повреждения инфраструктуры

Российские войска за прошедшие сутки атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 159 ударов, в том числе осуществив 48 дроновых атак, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 159 ударов по 19 городам и селам Запорожской области - написал Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, оккупанты всадили авиационным снарядом по Малой Токмачке, осуществили 48 БПЛА-атак по Гуляйполю, Волшебному, Малиновке, Полтавке, Новоандреевке, Щербакам, Левадному, Гуляйпольскому и Лобковому, а также 5 РСЗО-обстрелов Роботино, Красного и Малой Токмачки.

105 артударов пришлись по Гуляйполю, Новодаровке, Новоданиловке, Чаривному, Красному, Левадному, Каменскому, Степногорску, Пятихаткам, Степному и другим прифронтовым населенным пунктам.

"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших", - заявил Малашко.

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