В центре оккупированного Севастополя сообщили о взрывах, над Севастопольской бухтой - дымовая завеса

В центре Севастополя во временно оккупированном Крыму произошло несколько взрывов, над Севастопольской бухтой наблюдалась дымовая завеса, сообщили в понедельник в Telegram-канале "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

"В центре Севастополя прогремело несколько взрывов, сообщают наши подписчики", - отметили в телеграм-канале.

Отмечается, что, возможно, это учения, но точной информации нет.

В то же время над Севастопольской бухтой запустили дымовую завесу, сообщил телеграм-канал.

В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту