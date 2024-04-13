В оккупированной Керчи сообщили о работе российской ПВО, перекрывали движение по Крымскому мосту

В Керчи во временно оккупированном Крыму сообщили о работе российской ПВО в районе Крымского моста, его временно закрывали для движения транспорта, сообщают местные телеграм-каналы и СМИ, пишет УНН.

"В Керчи в районе моста через пролив стрельнула росПВО, сообщают наши подписчики. И вроде бы какой-то самолет пролетал", - сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".

Крымский мост, по сообщениям, на некоторое время перекрывали для движения.

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