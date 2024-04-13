В оккупированном Луганске сообщают о взрывах: что известно

Во временно оккупированном Луганске сообщают о взрывах, о чем информируют в телеграмм-каналах и СМИ, пишет УНН.

Детали

"В Луганске сообщают о взрывах в районе машиностроительного завода", - пишет телеграм-канал ASTRA.

"Из Луганска сообщают о прилете по расположению российских военных. С места удара поднимается дым", - отметил журналист Денис Казанский.

"Прилет в Луганске достаточно мощный", - добавил Казанский, отметив, что "в месте прилета начался пожар".

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