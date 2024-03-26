Удары по военным объектам будут продолжаться пока россияне не покинут Крым - Евлаш

Удары по военным объектам будут продолжаться до тех пор пока россияне не покинут Крым и не освободят временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Как сказал командующий Воздушных сил Олещук - Крым наш. Россиянам на не своей земле будет довольно не сладко. Конечно, что Крым был, есть и будет украинским. ВСУ и Силы обороны наносят удары только по военным объектам, по легитимным целям, конечно - это будет продолжаться до тех пор пока россияне не покинут Крым и не освободят временно оккупированные территории - сказал Евлаш

Дополнение

BILD сообщал, что удар ВСУ по Севастополю во временно оккупированном Крыму в ночь на 24 марта стал крупнейшим с начала войны.

Во временно оккупированном Крыму россияне активно перевозят полевые склады артиллерии.