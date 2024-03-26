Удары по военным объектам будут продолжаться пока россияне не покинут Крым - Евлаш

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  104183 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  102759 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  135786 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  130740 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178276 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166528 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155219 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216003 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181370 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176976 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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18 марта 2024, 18:47  •  514804 просмотра

Удары по военным объектам будут продолжаться пока россияне не покинут Крым - Евлаш

Военно-воздушные силы Украины будут продолжать наносить удары по военным объектам в Крыму до тех пор, пока россияне не покинут полуостров и другие оккупированные территории Украины.

Война •   •  8187 просмотра
Удары по военным объектам будут продолжаться пока россияне не покинут Крым - Евлаш

Утренняя ракетная атака рф на Харьков: прокуратура сообщила, что есть пострадавший

64-летний гражданский мужчина получил острую реакцию на стресс после того, как российский ракетный удар повредил нежилое здание и многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова.

Война •   •  6394 просмотра
Утренняя ракетная атака рф на Харьков: прокуратура сообщила, что есть пострадавший

Израиль отзывает переговорную группу из Катара после того, как ХАМАС отклонил его последнее переговорное предложение

Израиль отзывает свою переговорную группу из Катара, заявив, что ХАМАС отклонил его последнее предложение освободить заложников и согласиться на перемирие и это свидетельствует о том, что ХАМАС не заинтересован в продолжении переговоров.

Новости Мира •   •  4999 просмотра
Израиль отзывает переговорную группу из Катара после того, как ХАМАС отклонил его последнее переговорное предложение

Шмыгаль обсудил с Кэмероном необходимую Украине помощь и конфискацию активов рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном усиление российских атак на Украину, помощь, в которой нуждается Киев, и конфискацию замороженных российских активов.

Война •   •  7263 просмотра
Шмыгаль обсудил с Кэмероном необходимую Украине помощь и конфискацию активов рф

Враг на оккупированных территориях планирует провокации с целью дискредитации украинского подполья

россияне проводят на оккупированных территориях информационную операцию по дискредитации украинского подполья, распространяя фейковую переписку о вербовке подростков для терактов.

Война •   •  5260 просмотра
Враг на оккупированных территориях планирует провокации с целью дискредитации украинского подполья

Обсудили защиту прав украинских пленных в рф: Лубинец встретился с турецким коллегой

Дмитрий Лубинец встретился со своим турецким коллегой Шерефом Малкочем, чтобы обсудить вопросы защиты прав украинских военнопленных, с участием около 800 человек, среди которых были родственники задержанных и освобожденные украинцы, которые поделились своим опытом пыток и нарушений в российском плену.

Общество •   •  6658 просмотра
Обсудили защиту прав украинских пленных в рф: Лубинец встретился с турецким коллегой

Евлаш о ночной вражеской атаке "шахедами": летели на мосты и другие объекты инфраструктуры

Прошлой ночью 12 вражеских "шахедов" из курской области рф и Крыма атаковали украинские мосты и другие объекты инфраструктуры.

Война •   •  8104 просмотра
Евлаш о ночной вражеской атаке "шахедами": летели на мосты и другие объекты инфраструктуры

Франция готова расставить приоритеты для ускорения производства необходимых Украине оружия и снарядов - министр

Министр вооруженных сил Франции готов использовать законные полномочия для ускорения производства оружия и снарядов, необходимых Украине, включая реквизицию промышленных мощностей или определение приоритетных производителей оружия.

Война •   •  8563 просмотра
Франция готова расставить приоритеты для ускорения производства необходимых Украине оружия и снарядов - министр

Несчастный случай в Киевской области: на одном из предприятий мужчине ампутировало руку

59-летнему мужчине ампутировали руку в результате несчастного случая во время работы со станком на лесопилке в Белоцерковском районе Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  6823 просмотра
Несчастный случай в Киевской области: на одном из предприятий мужчине ампутировало руку

россияне утром ударили по Никополю на Днепропетровщине, пострадала пожилая женщина

Российские войска нанесли удар по Никополю Днепропетровской области, ранив пожилую женщину и повредив жилые дома и нежилое здание.

Война •   •  7832 просмотра
россияне утром ударили по Никополю на Днепропетровщине, пострадала пожилая женщина