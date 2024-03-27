В Севастопольской бухте заметили заход малого ракетного корабля "Каракурт" - партизаны

В Севастопольской бухте оккупированного Крыма заметили заход малого ракетного корабля проекта 22800 "Каракурт", передает УНН со ссылкой на сообщение партизанского движения "АТЕШ".

"Наши агенты продолжают отслеживать корабли чф рф. Сегодня в Севастопольской бухте мы заметили заход малого ракетного корабля проекта 22800 "Каракурт", - говорится в сообщении.

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В "АТЕШ" отметили, что кораблей такого типа в черноморском флоте осталось немного. А если быть точным, то полностью на плаву остается лишь "Циклон", корабль "Аскольд" был поврежден из-за обстрела завода "Затока" в ноябре 2023 года.

"Интересно, что "Аскольду" оставался всего месяц до сдачи в эксплуатацию. Другие корабли этого проекта, которые должны находиться на службе в чф рф находятся в состоянии строительства", - говорится в сообщении.