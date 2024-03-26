Не только корабли врага: в ВМС рассказали о еще одной важной потере рф в Севастополе

Во время атаки Сил обороны Севастополя 24 марта пострадали не только корабли врага. Спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Мы-Украина" назвал еще один важный для Черноморского флота рф пораженный объект, передает УНН.

По словам Плетенчука, речь идет о здании военно-морской базы "Севастополь".

"Если говорить о поражении объектов непосредственно на территории Крыма мы можем констатировать, что среди них было здание военно-морской базы "Севастополь". Если этот объект функционировал в соответствии с названием, это будет серьезной потерей для Черноморского флота так называемой российской федерации. Именно эта структура отвечает за обеспечение ЧФ рф, решает многие текущие вопросы - от топлива и провизии до боекомплектов, вооружения и охраны кораблей. Да, этот объект является очень серьезным. Связь это тоже один из элементов, которые они при этом могут потерять", - рассказал Плетенчук.

В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ

Напомним

ВМС ВСУ дали официальное подтверждение поражению четырех российских судов во время ракетной атаки ВСУ по оккупированному Крыму 24 марта. К ранее подтвержденным большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов" добавились разведывательное плавсредство "Иван Хурс" и плоскодонный десантный корабль "Константин Ольшанский".