Не только корабли врага: в ВМС рассказали о еще одной важной потере рф в Севастополе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  107497 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  105253 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  138181 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  132087 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178693 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166753 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155360 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216019 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181380 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176980 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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21 марта 2024, 11:56  •  431524 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  388012 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  406615 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  428145 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  517704 просмотра

Не только корабли врага: в ВМС рассказали о еще одной важной потере рф в Севастополе

Представитель ВМС Украины подтвердил, что здание Севастопольской военно-морской базы, которая отвечает за снабжение Черноморского флота россии, было среди объектов, пораженных во время украинского ракетного удара по оккупированному Крыму 24 марта.

Война •   •  6152 просмотра
Не только корабли врага: в ВМС рассказали о еще одной важной потере рф в Севастополе

О почасовых графиках отключений света по всей Украине речь пока не идет - директор "Гарантированного покупателя"

Сейчас нет необходимости вводить почасовые графики отключения электроэнергии по всей Украине. Такие графики действуют только на Харьковщине, Днепропетровщине, Одесской области, и в часы пик в Хмельницкой области - они больше всего пострадали от ракетных обстрелов.

Общество •   •  5076 просмотра
О почасовых графиках отключений света по всей Украине речь пока не идет - директор "Гарантированного покупателя"

Британский суд отложил экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США

Высокий суд в Лондоне принял решение отложить экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до завершения рассмотрения апелляции.

Новости Мира •   •  5014 просмотра
Британский суд отложил экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США

В оккупированном Крыму командование рф наказывает бойцов ПВО за успешные атаки украинских дронов - "АТЕШ"

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в оккупированном Крыму разоблачили неэффективность российских систем противовоздушной обороны, что привело к наказанию солдат путем отправки их на линию фронта.

Война •   •  7531 просмотра
В оккупированном Крыму командование рф наказывает бойцов ПВО за успешные атаки украинских дронов - "АТЕШ"

Вероятно Х-5: в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Управляемая ракета, вероятно Х-59, направляется в направлении города Кривой Рог, согласно сообщениям украинских ВС, которые ссылаются на активность вражеской тактической авиации.

Война •   •  7829 просмотра
Вероятно Х-5: в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Профильный комитет Рады отклонил правку о мобилизации с 18 лет - нардеп

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил правку по мобилизации с 18 летнего возраста.

Война •   •  10473 просмотра
Профильный комитет Рады отклонил правку о мобилизации с 18 лет - нардеп

Враг в последнее время начал больше применять колесной техники на фронте - спикер Нацгвардии

На южных направлениях российские оккупанты все чаще используют колесную технику - багги и квадроциклы - для большей маневренности и быстрого выдвижения на позиции и подвоза боеприпасов из-за благоприятных грунтовых условий.

Война •   •  9351 просмотра
Враг в последнее время начал больше применять колесной техники на фронте - спикер Нацгвардии

лукашенко заявил, что московские террористы направились к границе с Украиной после того, как был перекрыт белорусский маршрут

лукашенко заявил, что московские террористы изменили курс в сторону украинской границы после того, как их запланированный маршрут в беларусь был заблокирован из-за усиления мер безопасности.

Новости Мира •   •  8222 просмотра
лукашенко заявил, что московские террористы направились к границе с Украиной после того, как был перекрыт белорусский маршрут

Шмыгаль встретился с делегацией Европарламента: обсудили финансовую поддержку, евроинтеграцию и конфискацию активов рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с делегацией Европарламента финансовую и оборонную помощь Украине, европейскую интеграцию и конфискацию российских активов, подчеркнув важность поддержки ЕС.

Экономика •   •  11229 просмотра
Шмыгаль встретился с делегацией Европарламента: обсудили финансовую поддержку, евроинтеграцию и конфискацию активов рф

Попытки Польши и Франции ограничить импорт Украины могут "затянуть войну" - Сольский

Министр аграрной политики Украины предупреждает, что попытки Франции и Польши ограничить импорт украинской сельскохозяйственной продукции могут продолжить войну, уменьшив доходы Украины.

Война •   •  12725 просмотра
Попытки Польши и Франции ограничить импорт Украины могут "затянуть войну" - Сольский