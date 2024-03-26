В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ

Украинским "Нептуном" был поражен большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который захватили российские оккупанты в 2014 году. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во вторник, пишет УНН.

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"Здесь детективная история развернулась вокруг БДК "Константин Ольшанский", - сказал Плетенчук.

В 2014 году этот десантный корабль, по его словам, был захвачен российскими оккупантами у Украины. Он 9 лет стоял в Севастопольской бухте, его начали разбирать на запчасти, отметил он.

"На 10-й год войны они поняли, что заканчиваются у них десантные корабли этого проекта, и было принято решение его восстановить. И вот в течение года его доковали, провели восстановительные работы. Но целью этих работ, как мы понимаем, было сделать фальсификацию,... для того, чтобы отрапортовать московскому руководству,... как они восстановили один из своих БДК, которые ранее были повреждены. Это мог быть или "минск", или "оленегорский горняк", потому что там характер повреждений такой, что их восстановление до сих пор под большим вопросом", - продолжал спикер ВМС.

Но, украинский "Нептун"... Соответственно, этот корабль должен был использоваться против Украины, к сожалению, поэтому было принято решение на поражение этой единицы нашим "Нептуном", поражение тоже было нанесено, уточняются повреждения. Повреждения однозначно он также получил. В любом случае, он тоже сейчас не боеготов - сообщил Плетенчук.

К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ