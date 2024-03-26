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В Крыму "Нептуном" поражен захваченный во время оккупации корабль "Константин Ольшанский" - ВМС ВСУ
Украинской ракетой "Нептун" поражен десантный корабль "Константин Ольшанский", который был захвачен в 2014 году.
Нетаньяху отменил визит делегации в США после одобрения резолюции ООН по прекращению огня в Газе
Нетаньяху отменил визит израильской делегации в США после того, как ООН одобрила резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе.
россияне ночью ударили ракетами по двум населенным пунктам Донетчины: есть раненый и разрушения
Ночью россияне осуществили ракетные обстрелы Селидово и Новогродовки в Донецкой области, в результате чего был ранен один мирный житель и разрушено предприятие.
К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ
Два больших российских десантных корабля, "азов" и "ямал" были поражены, а также можно добавить "иван хурс".
Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине
Белый дом обвиняет спикера Палаты представителей Джонсона в том, что он ищет оправдания, чтобы не ставить на голосование законопроект о помощи Украине, несмотря на двухпартийную поддержку.
В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, нанеся ущерб зданиям и частным домам, зафиксировано 30 взрывов.
Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф
Российская крылатая ракета, запущенная россиянами во время массированной атаки на Украину 24 марта, нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд. Польша проинформировала НАТО об инциденте. Сикорский со Столтенбергом обсудили усиление безопасности воздушного пространства.
В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта
Энергетики стабилизировали ситуацию в Одесской области, что позволило вернуться к плановым стабилизационным отключениям, 50% городского электротранспорта возобновило работу, в то время как ремонтные работы продолжаются для преодоления последствий российских обстрелов.
В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья
Из-за продолжительных дождей и штормового ветра в Одессе повалены деревья и затоплены некоторые улицы, что затрудняет движение транспорта.
В Херсонской области россияне атаковали КАБами два села и поселок, есть повреждения - ОВА
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, но жертв среди мирного населения нет.