К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ

Харьков ночью армия рф атаковала дронами, есть повреждения в здании с предприятием - ОВА

Накануне Харьковская область подверглась многочисленным атакам, включая удар БПЛА по городу Харьков, артиллерийские и минометные обстрелы около 15 населенных пунктов, а также авиаудары по нескольким районам, таким как Дергачи, Волчанск и Волчанские Хутора, что привело к пострадавшим, материальному ущербу и одной гибели.