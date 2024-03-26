К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ
Киев • УНН
Два больших российских десантных корабля, "азов" и "ямал" были поражены, а также можно добавить "иван хурс".
К двум пораженным во временно оккупированном Крыму российским большим десантным кораблям "азов" и "ямал" можно приплюсовывать корабль "иван хурс", сообщил в эфире одного из телеканалов во вторник спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет УНН.
К двум большим десантным кораблям "азов" и "ямал" можно в принципе уже приплюсовывать тот самый "иван хурс", который получил повреждения кормового оборудования разведывательного. И соответственно выполнение задач по профилю теперь им под вопросом. Точнее, выполнять он их в ближайшее время не сможет
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К двум пораженным российским бдк "азов" и "ямал" можно приплюсовывать "иван хурс" - ВМС ВСУ
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