В Севастополе объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто

В Севастополе объявлена воздушная тревога, движение для автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на незаконно назначенного россией губернатора города михаила развожаева и Telegram-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности - говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 11:26.

Ранее УНН сообщал, что в центре Севастополя во временно оккупированном Крыму произошло несколько взрывов, над Севастопольской бухтой наблюдалась дымовая завеса.