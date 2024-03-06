Украина поразила 42 из 80 судов черноморского флота рф за два года полномасштабного вторжения
Киев • УНН
За последние два года полномасштабного вторжения Украина уничтожила 27 кораблей черноморского флота россии, включая подводную лодку, и повредила еще 15 судов, которые находятся на ремонте.
27 кораблей чф рф включая субмарину были уничтожены, еще 15 единиц россияне пытаются отремонтировать.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга рассказал, что количество пораженных Украиной единиц 27, вместе с субмариной.14 из них разных классов и достаточно серьезных единиц: большие десантные корабли, ракетные катера, субмарина и патрульный корабль - уничтожены.
По данным Военно-морских сил, на ремонте сейчас остается 15 единиц то есть от общей численности, около 80 единиц.
Можно сказать что треть уничтожена и достаточно много повреждено однако присутствие все равно наблюдается достаточно серьезное, это 10 ракето-носителей среди которых: три являются подводными лодками, два ракетных катера несколько патрульных кораблей
По его словам номенклатура и количество достаточно большое, потому что к примеру те же большие десантные корабли в количестве 5 единиц до сих пор остаются в строю.
Напоминаем
По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС Украины, большинство российских кораблей были вынуждены сосредоточиться в восточной части Черного моря, а их присутствие в Севастополе сведено к минимуму.
Украина поразила 42 из 80 судов черноморского флота рф за два года полномасштабного вторжения
За последние два года полномасштабного вторжения Украина уничтожила 27 кораблей черноморского флота россии, включая подводную лодку, и повредила еще 15 судов, которые находятся на ремонте.
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