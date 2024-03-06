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Украина поразила 42 из 80 судов черноморского флота рф за два года полномасштабного вторжения

Украина поразила 42 из 80 судов черноморского флота рф за два года полномасштабного вторжения

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 17:25  •  2298 просмотра

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За последние два года полномасштабного вторжения Украина уничтожила 27 кораблей черноморского флота россии, включая подводную лодку, и повредила еще 15 судов, которые находятся на ремонте.

27 кораблей чф рф включая субмарину были уничтожены, еще 15 единиц россияне пытаются отремонтировать.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга рассказал, что количество пораженных Украиной единиц 27, вместе с субмариной.14 из них разных классов и достаточно серьезных единиц: большие десантные корабли, ракетные катера, субмарина и патрульный корабль - уничтожены.

По данным Военно-морских сил, на ремонте сейчас остается 15 единиц то есть от общей численности, около 80 единиц.

Можно сказать что треть уничтожена и достаточно много повреждено однако присутствие все равно наблюдается достаточно серьезное, это 10 ракето-носителей среди которых: три являются подводными лодками, два ракетных катера несколько патрульных кораблей

- сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам номенклатура и количество достаточно большое, потому что к примеру те же большие десантные корабли в количестве 5 единиц до сих пор остаются в строю.

  Напоминаем

По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС Украины, большинство российских кораблей были вынуждены сосредоточиться в восточной части Черного моря, а их присутствие в Севастополе сведено к минимуму

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
ukrainaУкраина
Україна уразила 42 із 80 суден чорноморського флоту рф за два роки повномасштабного вторгнення
Ukraine has hit 42 of the 80 vessels of the Russian Black Sea Fleet in two years of full-scale invasion
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