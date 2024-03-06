Украина поразила 42 из 80 судов черноморского флота рф за два года полномасштабного вторжения

27 кораблей чф рф включая субмарину были уничтожены, еще 15 единиц россияне пытаются отремонтировать.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга рассказал, что количество пораженных Украиной единиц 27, вместе с субмариной.14 из них разных классов и достаточно серьезных единиц: большие десантные корабли, ракетные катера, субмарина и патрульный корабль - уничтожены.

По данным Военно-морских сил, на ремонте сейчас остается 15 единиц то есть от общей численности, около 80 единиц.

Можно сказать что треть уничтожена и достаточно много повреждено однако присутствие все равно наблюдается достаточно серьезное, это 10 ракето-носителей среди которых: три являются подводными лодками, два ракетных катера несколько патрульных кораблей - сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам номенклатура и количество достаточно большое, потому что к примеру те же большие десантные корабли в количестве 5 единиц до сих пор остаются в строю.

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По словам Дмитрия Плетенчука, спикера ВМС Украины, большинство российских кораблей были вынуждены сосредоточиться в восточной части Черного моря, а их присутствие в Севастополе сведено к минимуму.