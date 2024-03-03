У ССО показали продуктивний робочий день операторів дронів на Донецькому напрямку
Київ • УНН
Оператори безпілотників українського спецназу виявили та знищили кілька російських цілей у Донецьку, зокрема склад боєприпасів, БПЛА та ретрансляційну станцію, а також ліквідували трьох російських окупантів.
Один робочий день операторів БПЛА ССО на Донецькому напрямку показали у телеграм Сил Спеціальних Операцій ЗСУ, передає УНН.
Результативна робота однієї з груп операторів БПЛА ССО лише за один день.
Деталі
Комунікаційники ССО розповіли, що ряд цілей противника їхні оператори виявили в ході розвідки на Донецькому напрямку. Серед них:
- склад боєприпасів
- місце розташування та зберігання групи БПЛА противника
- ретранслятор
Окрім ворожої техніки спецпризначенці знищили ще й трьох російських загарбників.
Всі цілі було знищено завдяки вмілим діям наших воїнів. Крім того, в ході ураження знищено 3 одиниці живої сили противника. Продовжуємо нищити ворога!