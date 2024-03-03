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В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении

В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 07:40  •  6927 просмотра

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Операторы беспилотников украинского спецназа обнаружили и уничтожили несколько российских целей в Донецке, в частности склад боеприпасов, БПЛА и ретрансляционную станцию, а также ликвидировали трех российских оккупантов.

Один рабочий день операторов БПЛА ССО на Донецком направлении показали в телеграм Сил Специальных Операций ВСУ, передает УНН.

Результативная работа одной из групп операторов БПЛА ССО всего за один день.

- написали под видео Силы Специальных Операций ВС Украины.

Детали

Коммуникационщики ССО рассказали, что  ряд целей противника их операторы  обнаружили в ходе разведки на Донецком направлении. Среди них:

- склад боеприпасов

-  место расположения и хранения группы БПЛА противника

- ретранслятор

Кроме вражеской техники спецназовцы уничтожили еще и трех российских захватчиков.

Все цели были уничтожены благодаря умелым действиям наших воинов. Кроме того, в ходе поражения уничтожено 3 единицы живой силы противника. Продолжаем уничтожать врага!

- добавили в ССО ВСУ.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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У ССО показали продуктивний робочий день операторів дронів на Донецькому напрямку
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