В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении
Киев • УНН
Операторы беспилотников украинского спецназа обнаружили и уничтожили несколько российских целей в Донецке, в частности склад боеприпасов, БПЛА и ретрансляционную станцию, а также ликвидировали трех российских оккупантов.
Один рабочий день операторов БПЛА ССО на Донецком направлении показали в телеграм Сил Специальных Операций ВСУ, передает УНН.
Результативная работа одной из групп операторов БПЛА ССО всего за один день.
Детали
Коммуникационщики ССО рассказали, что ряд целей противника их операторы обнаружили в ходе разведки на Донецком направлении. Среди них:
- склад боеприпасов
- место расположения и хранения группы БПЛА противника
- ретранслятор
Кроме вражеской техники спецназовцы уничтожили еще и трех российских захватчиков.
Все цели были уничтожены благодаря умелым действиям наших воинов. Кроме того, в ходе поражения уничтожено 3 единицы живой силы противника. Продолжаем уничтожать врага!
В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении
Операторы беспилотников украинского спецназа обнаружили и уничтожили несколько российских целей в Донецке, в частности склад боеприпасов, БПЛА и ретрансляционную станцию, а также ликвидировали трех российских оккупантов.
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