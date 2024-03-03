В ССО показали продуктивный рабочий день операторов дронов на Донецком направлении

Один рабочий день операторов БПЛА ССО на Донецком направлении показали в телеграм Сил Специальных Операций ВСУ, передает УНН.

Результативная работа одной из групп операторов БПЛА ССО всего за один день. - написали под видео Силы Специальных Операций ВС Украины.

Детали

Коммуникационщики ССО рассказали, что ряд целей противника их операторы обнаружили в ходе разведки на Донецком направлении. Среди них:

- склад боеприпасов

- место расположения и хранения группы БПЛА противника

- ретранслятор

Кроме вражеской техники спецназовцы уничтожили еще и трех российских захватчиков.