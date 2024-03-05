У Табаївці ворог веде активні бойові дії, однак ЗСУ дають гідну відсіч - Синєгубов

У Табаївці на Харківщині російські окупанти ведуть активні бойові дії, щоб досягнути тактичних успіхів, однак українські військові дають гідну відсіч. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни тримають понад 100 тисяч військових. Ця цифра незмінна вже не перший місяць. Щодня противник продовжує тиснути біля Синьківки, Табаївки, намагається реалізувати наступальний потенціал. Безуспішно. У Табаївці ворог веде активні бойові дії, щоб досягнути тактичних успіхів, однак ЗСУ дають гідну відсіч. Мета наших військових – зайняти висоти, звідки ворог наступає - розповів Синєгубов.

За його словами, із сотні тисяч зосереджених ворожих військових штурмовиків – близько 40 тисяч. Інші – забезпечення та логістика.

І саме ці 40 тисяч постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів - зазначив він.

"І саме ці 40 тисяч постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів", - зазначив він.

Також Синєгубов зазначив, що якість ворожих штурмів також відрізняється від того, як було раніше.

Спочатку штурмували танками, але українські захисники знищували техніку. Ворог почав штурмувати БТРами, але аналогічно без результату для нього. Нараз вже їдуть на МТ-ЛБ – тобто на так званих "мотолигах", на яких у штурмові дії в принципі не йдуть. Із цього вже можна зробити певні висновки - розповів Синєгубов.

Окрім того, за його словами, Україна активно зводять фортифікаційні споруди на Білгородському, Сумському, Вовчанському та на Лимано-Куп’янському напрямках.

Доповнення

1 березня повідомлялося, що на фронті ЗСУ відбили атаку поблизу Табаївки, але ворог просунувся в Іванівське та Новомихайлівці.