В Табаевке враг ведет активные боевые действия, однако ВСУ дают достойный отпор - Синегубов

В Табаевке на Харьковщине российские оккупанты ведут активные боевые действия, чтобы достичь тактических успехов, однако украинские военные дают достойный отпор. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

На Лимано-Купянском направлении россияне держат более 100 тысяч военных. Эта цифра неизменна уже не первый месяц. Ежедневно противник продолжает давить возле Синьковки, Табаевки, пытается реализовать наступательный потенциал. Безуспешно. В Табаевке враг ведет активные боевые действия, чтобы достичь тактических успехов, однако ВСУ дают достойный отпор. Цель наших военных - занять высоты, откуда враг наступает - рассказал Синегубов.

По его словам, из сотни тысяч сосредоточенных вражеских военных штурмовиков - около 40 тысяч. Остальные - обеспечение и логистика.

И именно эти 40 тысяч постоянно надо пополнять, ведь потери у них огромные. Враг настолько в деморализованном состоянии, что российское военное руководство на местах прибегает к практике заградительных отрядов - отметил он.

"И именно эти 40 тысяч постоянно надо пополнять, ведь потери у них огромные. Враг настолько в деморализованном состоянии, что российское военное руководство на местах прибегает к практике заградительных отрядов", - отметил он.

Также Синегубов отметил, что качество вражеских штурмов также отличается от того, как было раньше.

Сначала штурмовали танками, но украинские защитники уничтожали технику. Враг начал штурмовать БТРами, но аналогично без результата для него. Сейчас уже едут на МТ-ЛБ - то есть на так называемых "мотолыгах", на которых в штурмовые действия в принципе не идут. Из этого уже можно сделать определенные выводы - рассказал Синегубов.

Кроме того, по его словам, Украина активно возводят фортификационные сооружения на Белгородском, Сумском, Волчанском и на Лимано-Купянском направлениях.

Дополнение

1 марта сообщалось, что на фронте ВСУ отбили атаку вблизи Табаевки, но враг продвинулся в Ивановское и Новомихайловку.