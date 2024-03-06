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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: 76 атак выдержали Силы обороны на восточном фронте

Генштаб: 76 атак выдержали Силы обороны на восточном фронте

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 17:29  •  1714 просмотра

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Российские военные продолжают наступать на шести участках восточного фронта - за минувшие сутки на украинском фронте произошло 76 боевых столкновений. В частности, 18 штурмов под прикрытием авиации оккупанты совершили на Новопавловском направлении, еще 20 - на Авдеевском направлении.

Российские военные продолжают наступать на шести направлениях восточного фронта. В частности 18 штурмов под прикрытием авиации оккупанты совершили на Новопавловском направлении, еще 20 раз захватчики испытывали на прочность украинские позиции на Авдеевском направлении. Всего на украинском фронте в течение суток состоялось 76 боевых столкновений. Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

В течение суток произошло 76 боевых столкновений. В целом враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

- говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Детали

На Купянском направлении, Силы обороны отбили 3 атаки противника у Табаевки, что на Харьковщине.

В Табаевке враг ведет активные боевые действия, однако ВСУ дают достойный отпор - Синегубов5 марта 2024, 18:33 • 23419 просмотров

На Лиманском направлении наши воины дали отпор врагу 7 раз: противник наступал при поддержке авиации в районах Белогоровки Луганской области и Тернов и Спирного Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силы обороны отбили 11 атак противника у Ивановского, Клищеевки и Андреевки, в Донецкой области. Здесь  россияне тщетно пытались улучшить свое тактическое положение.

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На Авдеевском направлении, наши защитники остановили 20 российских штурмов вблизи Бердичев, Тоненького, Первомайского и Невельского, что в Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Здесь россияне 18 раз пытались, при поддержке авиации, прорвать оборону наших войск. Впрочем, без успеха.

Сооруженные на Донецком и Запорожском направлениях укрепления тянутся на значительную дистанцию - спикер ОСУВ "Таврия"6 марта 2024, 13:04 • 21492 просмотра

На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки возле Роботино Запорожской области.

Дополнительно

Согласно информации Генштаба ВСУ в течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по позициям россиян. А зенитчики из подразделений ракетных войск поразили склад боеприпасов оккупантов и уничтожили 4 артиллерийские системы врага.

Украина поразила 42 из 80 судов черноморского флота рф за два года полномасштабного вторжения6 марта 2024, 17:25 • 2183 просмотра

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
avdiivkaАвдеевка
laiman-ukrainaЛайман, Украина
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ternyТерны
bakhmutБахмут
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
kupyanskКупянск
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Генштаб: 76 атак витримали Сили оборони на східному фронті
General Staff: Ukrainian Defense Forces withstood 76 attacks on the eastern front
Новости по теме

Генштаб: 76 атак выдержали Силы обороны на восточном фронте

Российские военные продолжают наступать на шести участках восточного фронта - за минувшие сутки на украинском фронте произошло 76 боевых столкновений. В частности, 18 штурмов под прикрытием авиации оккупанты совершили на Новопавловском направлении, еще 20 - на Авдеевском направлении.

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Генштаб: 76 атак выдержали Силы обороны на восточном фронте

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За последние два года полномасштабного вторжения Украина уничтожила 27 кораблей черноморского флота россии, включая подводную лодку, и повредила еще 15 судов, которые находятся на ремонте.

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Украина поразила 42 из 80 судов черноморского флота рф за два года полномасштабного вторжения

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