Генштаб: 76 атак выдержали Силы обороны на восточном фронте

Российские военные продолжают наступать на шести направлениях восточного фронта. В частности 18 штурмов под прикрытием авиации оккупанты совершили на Новопавловском направлении, еще 20 раз захватчики испытывали на прочность украинские позиции на Авдеевском направлении. Всего на украинском фронте в течение суток состоялось 76 боевых столкновений. Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

В течение суток произошло 76 боевых столкновений. В целом враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Детали

На Купянском направлении, Силы обороны отбили 3 атаки противника у Табаевки, что на Харьковщине.

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На Лиманском направлении наши воины дали отпор врагу 7 раз: противник наступал при поддержке авиации в районах Белогоровки Луганской области и Тернов и Спирного Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силы обороны отбили 11 атак противника у Ивановского, Клищеевки и Андреевки, в Донецкой области. Здесь россияне тщетно пытались улучшить свое тактическое положение.

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На Авдеевском направлении, наши защитники остановили 20 российских штурмов вблизи Бердичев, Тоненького, Первомайского и Невельского, что в Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Здесь россияне 18 раз пытались, при поддержке авиации, прорвать оборону наших войск. Впрочем, без успеха.

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На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки возле Роботино Запорожской области.

Дополнительно

Согласно информации Генштаба ВСУ в течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по позициям россиян. А зенитчики из подразделений ракетных войск поразили склад боеприпасов оккупантов и уничтожили 4 артиллерийские системы врага.

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