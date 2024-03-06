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Сооруженные на Донецком и Запорожском направлениях укрепления тянутся на значительную дистанцию - спикер ОСУВ "Таврия"

Сооруженные на Донецком и Запорожском направлениях укрепления тянутся на значительную дистанцию - спикер ОСУВ "Таврия"

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 13:04  •  16271 просмотра

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Генштаб продемонстрировал разветвленную систему новых инженерных укреплений, которые тянутся на сотни метров вдоль второй линии обороны на Донецком и Запорожском направлениях и состоят из десятков опорных пунктов, соединенных зигзагообразными окопами.

Военные продемонстрировали разветвленную систему инженерно-фортификационных сооружений на втором рубеже обороны, состоящие из десятков новых взводных опорных пунктов с сотнями метров зигзагообразных траншей.

Об этом передает УНН с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

В операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", на Авдеевском направлении, появилась разветвленная система укреплений.

На видео, которое опубликовал Генштаб можно увидеть, как обустроены и продолжают сооружаться опорные пункты на втором рубеже обороны.

Согласно объяснению, - это прежде всего десятки новых взводных пунктов с сотнями метров зигзагообразных траншей, которые насчитывают огневые ячейки, перекрытые щели, бронекапсулы, позволяющие эффективно вести оборону и повышать безопасность личного состава.

Кроме того: капониры, противотанковые рвы, бетонные бункеры, "зубы дракона" и другие укрепления.

Такие траншеи тянутся на многие сотни метров. Они сооружены как на Донецком направлении так и на Запорожском направлении в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Их сооружением занимаются в первую очередь областные военные администрации, а также Государственная специальная служба транспорта и ВСУ и инженерные войска.

- сообщает представитель ОСУВ "Таврия"

По словам Леонида, офицера инженерных войск, современная война диктует новые условия.

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В Украине презентовали новый морской дрон Sea Baby после сбора средств: может нести более тонны боевой нагрузки6 марта 2024, 12:54 • 16861 просмотр

Если раньше беспилотный летательный аппарат видели только на фото, то теперь очень много. Поэтому мы приспосабливаемся к ним

- отмечает он.

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что у многих сейчас возможно предвзятое отношение к сооружениям укреплений.

Но солдаты и офицеры выполняют титанический труд по сооружению конструкций типа "бункерных", а также деревянных опорных пунктов совсем близко к линии боевого соприкосновения; которые и днем и ночью заботятся о нашей обороне

- подчеркнул Лиховий.

Напомним,

76 боевых столкновений произошло на украинском фронте в течение вторника. По данным Генерального штаба ВСУ российские оккупанты вели штурмовые действия на шести участках фронта. Больше всего атак захватчиков, как и на прошлой неделе, наши защитники выдержали на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Генштаб: россияне движутся на шести направлениях, самые интенсивные бои идут на Авдеевском и Новопавловском4 марта 2024, 17:48 • 23378 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
zaz-tavriiaЗАЗ Таврия
ukrainaУкраина
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
Споруджені на Донецькому і Запорізькому напрямках укріплення тягнуться на значну дистанцію – речник ОСУВ “Таврія”
Fortifications constructed in Donetsk and Zaporizhzhia sectors stretch for a considerable distance - Tavria Brigade spokesman
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Сооруженные на Донецком и Запорожском направлениях укрепления тянутся на значительную дистанцию - спикер ОСУВ "Таврия"

Генштаб продемонстрировал разветвленную систему новых инженерных укреплений, которые тянутся на сотни метров вдоль второй линии обороны на Донецком и Запорожском направлениях и состоят из десятков опорных пунктов, соединенных зигзагообразными окопами.

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