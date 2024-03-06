Сооруженные на Донецком и Запорожском направлениях укрепления тянутся на значительную дистанцию - спикер ОСУВ "Таврия"
Киев • УНН
Генштаб продемонстрировал разветвленную систему новых инженерных укреплений, которые тянутся на сотни метров вдоль второй линии обороны на Донецком и Запорожском направлениях и состоят из десятков опорных пунктов, соединенных зигзагообразными окопами.
Военные продемонстрировали разветвленную систему инженерно-фортификационных сооружений на втором рубеже обороны, состоящие из десятков новых взводных опорных пунктов с сотнями метров зигзагообразных траншей.
Об этом передает УНН с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
В операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", на Авдеевском направлении, появилась разветвленная система укреплений.
На видео, которое опубликовал Генштаб можно увидеть, как обустроены и продолжают сооружаться опорные пункты на втором рубеже обороны.
Согласно объяснению, - это прежде всего десятки новых взводных пунктов с сотнями метров зигзагообразных траншей, которые насчитывают огневые ячейки, перекрытые щели, бронекапсулы, позволяющие эффективно вести оборону и повышать безопасность личного состава.
Кроме того: капониры, противотанковые рвы, бетонные бункеры, "зубы дракона" и другие укрепления.
Такие траншеи тянутся на многие сотни метров. Они сооружены как на Донецком направлении так и на Запорожском направлении в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Их сооружением занимаются в первую очередь областные военные администрации, а также Государственная специальная служба транспорта и ВСУ и инженерные войска.
По словам Леонида, офицера инженерных войск, современная война диктует новые условия.
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Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что у многих сейчас возможно предвзятое отношение к сооружениям укреплений.
Но солдаты и офицеры выполняют титанический труд по сооружению конструкций типа "бункерных", а также деревянных опорных пунктов совсем близко к линии боевого соприкосновения; которые и днем и ночью заботятся о нашей обороне
Напомним,
76 боевых столкновений произошло на украинском фронте в течение вторника. По данным Генерального штаба ВСУ российские оккупанты вели штурмовые действия на шести участках фронта. Больше всего атак захватчиков, как и на прошлой неделе, наши защитники выдержали на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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Сооруженные на Донецком и Запорожском направлениях укрепления тянутся на значительную дистанцию - спикер ОСУВ "Таврия"
Генштаб продемонстрировал разветвленную систему новых инженерных укреплений, которые тянутся на сотни метров вдоль второй линии обороны на Донецком и Запорожском направлениях и состоят из десятков опорных пунктов, соединенных зигзагообразными окопами.
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