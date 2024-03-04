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Генштаб: россияне движутся на шести направлениях, самые интенсивные бои идут на Авдеевском и Новопавловском

Генштаб: россияне движутся на шести направлениях, самые интенсивные бои идут на Авдеевском и Новопавловском

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 17:48  •  5284 просмотра

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В понедельник украинские войска отбили 63 российских обстрела в шести секторах, больше всего - в Авдеевке.

С начала суток на украинском фронте состоялось 63 боевых столкновения. Россияне штурмуют позиции наших защитников на шести направлениях. Больше всего на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом отчитывается Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток произошло 63 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

- подсчитали в Генштабе ВСУ.

Детали

На Купянском направлении враг атаковал позиции наших защитников возле Синьковки  Харьковской области. Там в течение понедельника насчитали 6 штурмов.

На Лиманском направлении наши воины отбили атаку россиян возле Тернов Донецкой области. В Генштабе добавили, что враг пытался прорвать оборону наших войск наступая при поддержке авиации. Впрочем, безуспешно.

На Бахмутском направлении, Силы обороны отбили еще три атаки оккупантов вблизи Андреевки, где враг пытался улучшить свое тактическое положение

На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский4 марта 2024, 12:59 • 15193 просмотра

На Авдеевском направлении наши защитники выдержали в понедельник больше всего штурмов. Их позиции захватчики испытывали на прочность 21 раз. В частности  атаки россиян были отбиты у Новоселовки, Бердичев, Тоненького, Первомайского и Невельского.

На Новопавловском направлении Силы Обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области. Здесь в понедельник при поддержке авиации, враг пытался прорвать оборону наших войск 16 раз.

россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА4 марта 2024, 14:59 • 10958 просмотров

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток здесь состоялось 2 штурма со стороны россиян. Украинские бойцы дали им отпор.

Дополнительно

Отмечается, что в понедельник авиация сил обороны нанесла удары 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по наземной станции управления БпЛА противника.

Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-594 марта 2024, 13:43 • 20738 просмотров

Подразделения ракетных войск также в понедельник поразили один район сосредоточения личного состава россиян, одну систему ПВО и 6 артиллерийских установок противника.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
dneprДнепр
avdiivkaАвдеевка
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Генштаб: росіяни сунуть на шести напрямках, найінтенсивніші бої тривають на Авдіївському та Новопавлівському
General Staff: Russians advance in six directions, most intense fighting continues in Avdiivka and Novopavlivka
Новости по теме

Генштаб: россияне движутся на шести направлениях, самые интенсивные бои идут на Авдеевском и Новопавловском

В понедельник украинские войска отбили 63 российских обстрела в шести секторах, больше всего - в Авдеевке.

Война •   •  5284 просмотра
Генштаб: россияне движутся на шести направлениях, самые интенсивные бои идут на Авдеевском и Новопавловском

Бельгия готова профинансировать Украине оборонные нужды прибылью от конфискованных активов рф - Шмыгаль

Бельгия получила 1,7 млрд евро прибыли от российских активов и направит средства на поддержку украинских беженцев и нужды обороны.

Война •   •  8781 просмотра
Бельгия готова профинансировать Украине оборонные нужды прибылью от конфискованных активов рф - Шмыгаль

Это выгодно только россии: посол Украины в Польше призвал фермеров отказаться от блокады границы

Посол Украины в Польше Василий Зварич призвал поляков прекратить блокаду границы с Украиной, которая выгодна россии, поскольку ослабляет экономику обеих стран и обороноспособность Украины против российской агрессии.

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Это выгодно только россии: посол Украины в Польше призвал фермеров отказаться от блокады границы

Украина и Словения планируют ратифицировать Соглашение о донации средств на разминирование

Украина и Словения планируют ратифицировать соглашение о выделении Словенией средств на помощь Украине в разминировании.

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Украина и Словения планируют ратифицировать Соглашение о донации средств на разминирование

Сумщина: оккупанты направили артиллерию из рф на Середину-Буду, есть разрушения

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Середино-Буды на Сумщине, повредив здания учебного заведения, детского сада и более 20 квартир.

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Сумщина: оккупанты направили артиллерию из рф на Середину-Буду, есть разрушения

В День скорби по жертвам удара 2 марта ночные клубы в Одессе были закрыты - полиция

Распространяемые в Интернете видеозаписи, на которых люди развлекаются в одесском ночном клубе якобы в объявленный День траура, на самом деле были сняты ранее, что подтвердила полиция, которая застала клуб закрытым.

Общество •   •  10326 просмотра
В День скорби по жертвам удара 2 марта ночные клубы в Одессе были закрыты - полиция

Оккупанты ударили по Никопольщине дронами, артиллерией и ракетами: повреждены дома и газопровод

В течение дня Никопольский район и город Марганец Днепропетровской области подверглись обстрелам вражеских беспилотников, артиллерии и ракет, в результате которых были повреждены несколько домов, сооружений, микроавтобус и газопровод.

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Оккупанты ударили по Никопольщине дронами, артиллерией и ракетами: повреждены дома и газопровод

Кадровые изменения в военных: Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Президент Зеленский заменил Дмитрия Грегу на Александра Яковца на должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

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Кадровые изменения в военных: Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ

Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль

Украина не подпишет новый контракт на транзит газа с россией, но готова способствовать транзиту через свои трубопроводы, если это будет инициировано Европейским Союзом.

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Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль

Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине

Украинская полиция идентифицировала еще 25 коллаборационистов, которые присоединились к созданному россией "главному управлению МВД" в оккупированной Херсонской области и которым грозит до 15 лет заключения.

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Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине