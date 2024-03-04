Генштаб: россияне движутся на шести направлениях, самые интенсивные бои идут на Авдеевском и Новопавловском
Киев • УНН
В понедельник украинские войска отбили 63 российских обстрела в шести секторах, больше всего - в Авдеевке.
С начала суток на украинском фронте состоялось 63 боевых столкновения. Россияне штурмуют позиции наших защитников на шести направлениях. Больше всего на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом отчитывается Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
В течение суток произошло 63 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Детали
На Купянском направлении враг атаковал позиции наших защитников возле Синьковки Харьковской области. Там в течение понедельника насчитали 6 штурмов.
На Лиманском направлении наши воины отбили атаку россиян возле Тернов Донецкой области. В Генштабе добавили, что враг пытался прорвать оборону наших войск наступая при поддержке авиации. Впрочем, безуспешно.
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На Авдеевском направлении наши защитники выдержали в понедельник больше всего штурмов. Их позиции захватчики испытывали на прочность 21 раз. В частности атаки россиян были отбиты у Новоселовки, Бердичев, Тоненького, Первомайского и Невельского.
На Новопавловском направлении Силы Обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области. Здесь в понедельник при поддержке авиации, враг пытался прорвать оборону наших войск 16 раз.
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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток здесь состоялось 2 штурма со стороны россиян. Украинские бойцы дали им отпор.
Дополнительно
Отмечается, что в понедельник авиация сил обороны нанесла удары 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по наземной станции управления БпЛА противника.
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Подразделения ракетных войск также в понедельник поразили один район сосредоточения личного состава россиян, одну систему ПВО и 6 артиллерийских установок противника.
Генштаб: россияне движутся на шести направлениях, самые интенсивные бои идут на Авдеевском и Новопавловском
В понедельник украинские войска отбили 63 российских обстрела в шести секторах, больше всего - в Авдеевке.
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