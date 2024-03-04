Генштаб: россияне движутся на шести направлениях, самые интенсивные бои идут на Авдеевском и Новопавловском

С начала суток на украинском фронте состоялось 63 боевых столкновения. Россияне штурмуют позиции наших защитников на шести направлениях. Больше всего на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом отчитывается Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток произошло 63 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - подсчитали в Генштабе ВСУ.

Детали

На Купянском направлении враг атаковал позиции наших защитников возле Синьковки Харьковской области. Там в течение понедельника насчитали 6 штурмов.

На Лиманском направлении наши воины отбили атаку россиян возле Тернов Донецкой области. В Генштабе добавили, что враг пытался прорвать оборону наших войск наступая при поддержке авиации. Впрочем, безуспешно.

На Бахмутском направлении, Силы обороны отбили еще три атаки оккупантов вблизи Андреевки, где враг пытался улучшить свое тактическое положение

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На Авдеевском направлении наши защитники выдержали в понедельник больше всего штурмов. Их позиции захватчики испытывали на прочность 21 раз. В частности атаки россиян были отбиты у Новоселовки, Бердичев, Тоненького, Первомайского и Невельского.

На Новопавловском направлении Силы Обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области. Здесь в понедельник при поддержке авиации, враг пытался прорвать оборону наших войск 16 раз.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток здесь состоялось 2 штурма со стороны россиян. Украинские бойцы дали им отпор.

Дополнительно

Отмечается, что в понедельник авиация сил обороны нанесла удары 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по наземной станции управления БпЛА противника.

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Подразделения ракетных войск также в понедельник поразили один район сосредоточения личного состава россиян, одну систему ПВО и 6 артиллерийских установок противника.