Генштаб: росіяни сунуть на шести напрямках, найінтенсивніші бої тривають на Авдіївському та Новопавлівському
Київ • УНН
У понеділок українські війська відбили 63 російські обстріли у шести секторах, найбільше - в Авдіївці.
Від початку доби на українському фронті відбулось 63 бойових зіткнення. Росіяни штурмують позиції наших захисників на шести напрямках. Найбільше на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це звітує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Деталі
На Куп’янському напрямку ворог атакував позиції наших захисників біля Синьківки Харківської області. Там впродовж понеділка нарахували 6 штурмів.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаку росіян біля Тернів Донецької області. У Генштабі додали, що ворог намагався прорвати оборону наших військ наступаючи за підтримки авіації. Втім, безуспішно.
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На Новопавлівському напрямку Сили Оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області. Тут у понеділок за підтримки авіації, ворог намагався прорвати оборону наших військ 16 разів.
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Додатково
Зазначається, що у понеділок авіація сил оборони завдала ударів 8 ударів по районах зосередження особового складу та один по наземній станції управління БпЛА противника.
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