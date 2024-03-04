Генштаб: росіяни сунуть на шести напрямках, найінтенсивніші бої тривають на Авдіївському та Новопавлівському

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7848 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68638 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154256 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150801 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125021 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133667 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85530 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93327 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98925 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89744 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19497 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25515 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14128 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 6916 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9046 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150801 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223235 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372864 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308907 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417021 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2282 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14142 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31604 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28409 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125019 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Генштаб: росіяни сунуть на шести напрямках, найінтенсивніші бої тривають на Авдіївському та Новопавлівському

Київ • УНН

 • 28251 перегляди

У понеділок українські війська відбили 63 російські обстріли у шести секторах, найбільше - в Авдіївці.

Генштаб: росіяни сунуть на шести напрямках, найінтенсивніші бої тривають на Авдіївському та Новопавлівському

Від початку доби на українському фронті відбулось 63 бойових зіткнення. Росіяни штурмують позиції наших захисників на шести напрямках. Найбільше на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це звітує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– узагальнили у Генштабі ЗСУ.

Деталі

На Куп’янському напрямку ворог атакував позиції наших захисників біля Синьківки  Харківської області. Там впродовж понеділка нарахували 6 штурмів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаку росіян біля Тернів Донецької області. У Генштабі додали, що ворог намагався прорвати оборону наших військ наступаючи за підтримки авіації. Втім, безуспішно.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони відбили ще три атаки окупантів поблизу Андріївки, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.бахму

На Таврійському напрямку втрат рубежів, районів та позицій не допущено - Тарнавський04.03.24, 14:59 • 20167 переглядiв

На Авдіївському напрямку наші оборонці витримали у понеділок найбільше штурмів. Їхні позиції загарбники випробовували на міцність 21 раз. Зокрема  атаки росіян було відбито біля Новоселівки, Бердичів, Тоненького, Первомайського та Невельського.

На Новопавлівському напрямку Сили Оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області. Тут у понеділок за підтримки авіації, ворог намагався прорвати оборону наших військ 16 разів.

росіяни сьогодні вчергове вдарили по Херсону, пошкодили заклад освіти - МВА04.03.24, 16:59 • 17247 переглядiв

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби тут відбулось 2 штурми з боку росіян. Українські бійці дали їм відсіч.

Додатково

Зазначається, що у понеділок авіація сил оборони завдала ударів 8 ударів по районах зосередження особового складу та один по наземній станції управління БпЛА противника.

Над Дніпровським районом збили ворожу ракету Х-5904.03.24, 15:43 • 24958 переглядiв

Підрозділи ракетних військ також у понеділок уразили один район зосередження особового складу росіян, одну систему ППО та 6 артилерійських установок противника.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
Дніпро
Авдіївка
Лиман, Україна
Збройні сили України
Кх-59
Терни
Дніпро (ріка)
Бахмут
Донецьк
Безпілотний літальний апарат
Херсон
Куп'янськ
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85