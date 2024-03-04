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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Над Дніпровським районом збили ворожу ракету Х-59

Київ • УНН

 • 24958 перегляди

Повітряне командування "Схід" повідомило про знищення керованої ракети Х-59 у Дніпровському районі Дніпропетровської області, яку збили українські військові.

Над Дніпровським районом збили ворожу ракету Х-59

У Дніпровсьому районі Дніпропетровської області сьогодні знищили керовану авіаційну ракету Х-59, повідомили у повітряному командуванні "Схід" і підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.  

Деталі

"У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - повідомили в командуванні у Facebok.  

"Наші збили ракету. Вороже залізяччя приземлили у Дніпровському районі. ПвК "Схід" – дякую за захист!" - зазначив Лисак у Telegram.

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У Повітряних силах попередили про ворожу ракету у напрямку Дніпра, у місті пролунали вибухи.

Юлія Шрамко

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