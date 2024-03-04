Над Дніпровським районом збили ворожу ракету Х-59
Київ • УНН
Повітряне командування "Схід" повідомило про знищення керованої ракети Х-59 у Дніпровському районі Дніпропетровської області, яку збили українські військові.
У Дніпровсьому районі Дніпропетровської області сьогодні знищили керовану авіаційну ракету Х-59, повідомили у повітряному командуванні "Схід" і підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - повідомили в командуванні у Facebok.
"Наші збили ракету. Вороже залізяччя приземлили у Дніпровському районі. ПвК "Схід" – дякую за захист!" - зазначив Лисак у Telegram.
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