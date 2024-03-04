Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-59

В Днепровском районе Днепропетровской области сегодня уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, сообщили в воздушном командовании "Восток" и подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - сообщили в командовании в Facebok.

"Наши сбили ракету. Вражеское железо приземлили в Днепровском районе. ВК "Восток" - спасибо за защиту!" - отметил Лысак в Telegram.

Ранее

В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете в направлении Днепра, в городе прогремели взрывы.