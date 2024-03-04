Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-59
Киев • УНН
Воздушное командование "Восток" сообщило об уничтожении управляемой ракеты Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области, которую сбили украинские военные.
В Днепровском районе Днепропетровской области сегодня уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, сообщили в воздушном командовании "Восток" и подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - сообщили в командовании в Facebok.
"Наши сбили ракету. Вражеское железо приземлили в Днепровском районе. ВК "Восток" - спасибо за защиту!" - отметил Лысак в Telegram.
Ранее
В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете в направлении Днепра, в городе прогремели взрывы.
Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-59
Воздушное командование "Восток" сообщило об уничтожении управляемой ракеты Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области, которую сбили украинские военные.
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