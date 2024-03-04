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Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-59

Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-59

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 13:43  •  17235 просмотра

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Воздушное командование "Восток" сообщило об уничтожении управляемой ракеты Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области, которую сбили украинские военные.

В Днепровском районе Днепропетровской области сегодня уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, сообщили в воздушном командовании "Восток" и подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.  

Детали

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - сообщили в командовании в Facebok.  

"Наши сбили ракету. Вражеское железо приземлили в Днепровском районе. ВК "Восток" - спасибо за защиту!" - отметил Лысак в Telegram.

Ранее

В Воздушных силах предупредили о вражеской ракете в направлении Днепра, в городе прогремели взрывы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
lockheed-martin-x-59-quesstЛокхид Мартин Х-59 Квест
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Над Дніпровським районом збили ворожу ракету Х-59
An enemy X-59 missile was shot down over Dniprovskyi district
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Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-59

Воздушное командование "Восток" сообщило об уничтожении управляемой ракеты Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области, которую сбили украинские военные.

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Над Днепровским районом сбили вражескую ракету Х-59

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