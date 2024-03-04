У Повітряних Силах попередили про ворожу ракету у напрямку Дніпра, у місті пролунали вибухи
Київ • УНН
Повітряні сили попередили про ворожу ракету, що прямує до міста Дніпро.
Повітряні сили ЗСУ попередили у понеділок про ворожу ракету у напрямку Дніпра, після чого у місті пролунали вибухи, пише УНН.
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"Ракета в напрямку Дніпра!" - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Після цього Суспільне повідомило, що у Дніпрі чутно звуки вибухів.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.