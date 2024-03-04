В Воздушных Силах предупредили о вражеской ракете в направлении Днепра, в городе прогремели взрывы

Воздушные силы ВСУ предупредили в понедельник о вражеской ракете в направлении Днепра, после чего в городе прогремели взрывы, пишет УНН.

Детали

"Ракета в направлении Днепра!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

После этого Суспільне сообщило, что в Днепре слышны звуки взрывов.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.