На Таврійському напрямку втрат рубежів, районів та позицій не допущено - Тарнавський
Київ • УНН
Українські війська запобігли втратам рубежів, районів та позицій та знищили 4 склади боєприпасів, завдавши при цьому понад 400 втрат російським військам на Таврійському напрямку.
На Таврійському напрямку українські війська не допустили втрат рубежів, районів та позицій, за минулу добу знищили 4 ворожі склади з боєприпасами, а загальні втрати росіян становили понад 400 осіб вбитими та пораненими. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено
Загальні втрати противника, з його слів, сягнули: у живій силі - 426 осіб (убитими і пораненими), 1 танк, 5 бойових бронемашин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 9 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 287 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили ще 4 склади боєприпасів росіян.
За дві останні доби ще 5 російських окупантів взято в полон, вказав він.
Ще плюс 1150 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога04.03.24, 07:44 • 100708 переглядiв