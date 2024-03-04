На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские войска не допустили потерь рубежей, районов и позиций, за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских склада с боеприпасами, а общие потери россиян составили более 400 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

За минувшие сутки в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг нанес 25 авиационных и 3 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения, совершил 906 обстрелов и 93 удара дронами-камикадзе. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Потерь рубежей, районов и позиций не допущено - написал Тарнавский в Telegram.

Общие потери противника, по его словам, достигли: в живой силе - 426 человек (убитыми и ранеными), 1 танк, 5 боевых бронемашин, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 9 автомобилей и 1 единица спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 287 БпЛА различных типов. Силы обороны Украины уничтожили еще 4 склада боеприпасов россиян.

За двое последних суток еще 5 российских оккупантов взяты в плен, указал он.

Еще плюс 1150 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага