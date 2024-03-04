На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский
Киев • УНН
Украинские войска не допустили потери рубежей, районов и позиций и уничтожили 4 склада боеприпасов, нанеся при этом более 400 потерь российским войскам на Таврическом направлении.
На Таврическом направлении украинские войска не допустили потерь рубежей, районов и позиций, за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских склада с боеприпасами, а общие потери россиян составили более 400 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
За минувшие сутки в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг нанес 25 авиационных и 3 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения, совершил 906 обстрелов и 93 удара дронами-камикадзе. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Потерь рубежей, районов и позиций не допущено
Общие потери противника, по его словам, достигли: в живой силе - 426 человек (убитыми и ранеными), 1 танк, 5 боевых бронемашин, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 9 автомобилей и 1 единица спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 287 БпЛА различных типов. Силы обороны Украины уничтожили еще 4 склада боеприпасов россиян.
За двое последних суток еще 5 российских оккупантов взяты в плен, указал он.
Еще плюс 1150 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага4 марта 2024, 05:44 • 37205 просмотров
На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский
Украинские войска не допустили потери рубежей, районов и позиций и уничтожили 4 склада боеприпасов, нанеся при этом более 400 потерь российским войскам на Таврическом направлении.
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