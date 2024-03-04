Еще плюс 1150 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 417 950 человек личного состава и 6648 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 417 950 человек, 6648 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 417 950 (+1150) человек,
- танков - 6648 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 12660 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 10210 (+22) ед,
- РСЗО - 1004 (+1) ед,
- средства ППО - 698 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7845 (+2),
- крылатые ракеты - 1916 (+1),
- корабли /катера - 25 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13374 (+42) ед,
- специальная техника - 1621 (+1).
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
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Еще плюс 1150 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
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