Еще плюс 1150 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Китай считает переговоры единственным способом прекращения войны России со страной

Китай рассматривает переговоры как единственный путь к прекращению боевых действий в Украине, о чем заявило Министерство иностранных дел Китая после переговоров в Москве между специальным представителем Китая по вопросам Украины и заместителем министра иностранных дел России.