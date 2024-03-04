Українська авіація завдала 7 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу, 4 березня українська авіація завдала 7 ударів по російським військам.
Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні 4 березня Генштаб, передає УНН.
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Зазначається, що наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Авіація Сил оборони збила ворожий Су-34 і завдала 8 авіаударів по ворогу – Генштаб03.03.24, 06:50 • 38399 переглядiв