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Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб

Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 05:21  •  14783 просмотра

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По данным Генерального штаба, 4 марта украинская авиация нанесла 7 ударов по российским войскам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил в утренней сводке 4 марта Генштаб, передает УНН.

Детали  

Отмечается, что наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб3 марта 2024, 04:50 • 34881 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Українська авіація завдала 7 ударів по ворогу – Генштаб
Ukrainian aviation carried out 7 strikes against the enemy - General Staff
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Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб

По данным Генерального штаба, 4 марта украинская авиация нанесла 7 ударов по российским войскам.

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