Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
По данным Генерального штаба, 4 марта украинская авиация нанесла 7 ударов по российским войскам.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил в утренней сводке 4 марта Генштаб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб3 марта 2024, 04:50 • 34881 просмотр
Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб
По данным Генерального штаба, 4 марта украинская авиация нанесла 7 ударов по российским войскам.
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