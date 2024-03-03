Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что за минувшие сутки Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника.
россияне пытаются прорвать оборону на Авдеевском на Новопавловском направлениях - Генштаб2 марта 2024, 18:05 • 29852 просмотра
Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.
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