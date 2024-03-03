Авіація Сил оборони збила ворожий Су-34 і завдала 8 авіаударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
Генеральний штаб повідомив, що за минулу добу українська авіація завдала ударів по 8 місцях зосередження російських військ, збила винищувач-бомбардувальник Су-34, а ракетні війська знищили артилерійську установку.
Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Зазначається, що за минулу добу Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.
росіяни намагаються прорвати оборону на Авдіївському на Новопавлівському напрямках - Генштаб02.03.24, 20:05 • 34907 переглядiв