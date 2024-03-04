Ще плюс 1150 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 417 950 осіб особового складу і 6648 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 417 950 осіб, 6648 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 417 950 (+1150) осіб,
- танків ‒ 6648 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12660 (+21) од,
- артилерійських систем – 10210 (+22) од,
- РСЗВ – 1004 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 698 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2),
- крилаті ракети ‒ 1916 (+1),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 1621 (+1).
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
У ССО показали продуктивний робочий день операторів дронів на Донецькому напрямку03.03.24, 09:40 • 29506 переглядiв