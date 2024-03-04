росіяни сьогодні вчергове вдарили по Херсону, пошкодили заклад освіти - МВА
Київ • УНН
Сьогодні внаслідок російських обстрілів пошкоджено навчальний заклад у Дніпровському районі Херсона.
Російські війська сьогодні завдали удар по Дніпровському району Херсона, було пошкоджено заклад освіти, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Ще один заклад освіти на території Херсона був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Сьогодні російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району міста. На лінії вогню опинився і цей начальний заклад
Ворог вранці атакував дроном Берислав на Херсонщині: є постраждалий 04.03.24, 09:47 • 24011 переглядiв