россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА
Киев • УНН
Сегодня в результате российских обстрелов повреждено учебное заведение в Днепровском районе Херсона.
Российские войска сегодня нанесли удар по Днепровскому району Херсона, было повреждено учебное заведение, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Еще одно учебное заведение на территории Херсона было повреждено в результате вражеских обстрелов. Сегодня российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по Днепровскому району города. На линии огня оказалось и это учебное заведение
Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший4 марта 2024, 07:47 • 20702 просмотра
россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА
Сегодня в результате российских обстрелов повреждено учебное заведение в Днепровском районе Херсона.
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