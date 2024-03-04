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россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА

россияне сегодня в очередной раз ударили по Херсону, повредили учебное заведение - ГВА

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 14:59  •  2595 просмотра

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Сегодня в результате российских обстрелов повреждено учебное заведение в Днепровском районе Херсона.

Российские войска сегодня нанесли удар по Днепровскому району Херсона, было повреждено учебное заведение, сообщил в понедельник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Еще одно учебное заведение на территории Херсона было повреждено в результате вражеских обстрелов. Сегодня российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по Днепровскому району города. На линии огня оказалось и это учебное заведение

- написал Мрочко в Telegram.

Враг утром атаковал дроном Берислав на Херсонщине: есть пострадавший4 марта 2024, 07:47 • 20702 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
khersonХерсон
росіяни сьогодні вчергове вдарили по Херсону, пошкодили заклад освіти - МВА
Russians attacked Kherson again today, damaging an educational institution - CMA
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Сегодня в результате российских обстрелов повреждено учебное заведение в Днепровском районе Херсона.

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С начала полномасштабного вторжения рф почти 2 000 украинских детей осиротели в результате боевых действий

Около двух тысяч детей остались сиротами из-за боевых действий в Украине с начала полномасштабного вторжения россии. Власти пытаются устроить этих детей в семейные формы воспитания.

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Глава МАГАТЭ планирует встретится с путиным на этой неделе, чтобы обсудить ЗАЭС

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Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф

Оккупанты предлагают пенсионерам на оккупированных украинских территориях "гуманитарную помощь" за участие в псевдовыборах президента россии, чтобы завысить явку и легитимизировать оккупацию.

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Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина вскоре достигнет 30 миллионов тонн экспорта зерна через Черноморский судоходный коридор.

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Вскоре экспорт по морю достигнет 30 млн тонн заявив

На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ

Премьер-министр заявил, что в этом году на оборонные нужды Украины понадобится дополнительное финансирование из-за интенсивности военных действий, и что правительство планирует продолжить аудит оборонных расходов.

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На мобилизацию и не только: Шмыгаль озвучил, откуда возьмут деньги на новые потребности ВСУ

В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно

Водоснабжение четырех городов Донецкой области - Краматорска, Славянска, Дружковки и Константиновки - ограничено из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе.

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В Донецкой области ограничили подачу воды для четырех населенных пунктов: что известно

Немецкий дипломат заявил, что его визит в МИД рф не связан со скандалом о прослушке

Визит немецкого посла в российский МИД был запланирован еще до обнародования перехваченного разговора немецких офицеров и не был связан со скандалом с прослушкой.

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Немецкий дипломат заявил, что его визит в МИД рф не связан со скандалом о прослушке

Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии

Заявление Макрона о возможном вводе войск в Украину свидетельствует о том, что западные лидеры поняли важность победы Украины.

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Макрон изменил парадигму поддержки Украины - глава МИД Эстонии

Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль

Украина выйдет из своего финансового гэпа в марте, но дальнейшая поддержка США имеет решающее значение для 2024 года.

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Украина в марте выйдет из финансового гэпа, но поддержка США важна - Шмыгаль