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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Генштаб: за добу відбулось 76 бойових зіткнень на шести ділянках фронту

Київ • УНН

 • 25336 перегляди

У вівторок українські захисники витримали понад 70 російських штурмів на шести ділянках фронту.

Генштаб: за добу відбулось 76 бойових зіткнень на шести ділянках фронту

76 бойових зіткнень відбулось на українському фронті впродовж вівторка. За даними Генерального штабу ЗСУ російські окупанти вели штурмові дії на шести ділянках фронту. Найбільше атак загарбників, як і минулого тижня, наші оборонці витримали на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про поточну ситуацію на фронті пише УНН із посиланням на офіційні дані вечірнього зведення Генштабу ЗСУ.

Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

– підрахували у Генштабі.

Деталі

Найінтенсивніше російські військові сунуть на Новопавлівському напрямку. У вівторок за підтримки авіації загарбники намагалися прорвати оборону наших військ біля Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області. Там Сили оборони відбили 34 наступи окупантів.

На Авдіївському напрямку, українські захисники витримали 22 штурми ворога. Зазначається, що росіяни випробовували на міцність позиції наших військових поблизу Бердичів, Тоненького, Первомайського, Невельського, Семенівки та Орлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районі Тернів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку, Сили оборони дали відсіч загарбникам поблизу Білої Гори, Донецької області, де росіяни намагались покращити своє тактичне положення.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних штурмів біля Гуляйполя, Малинівки й Роботиного.

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На Придніпровському (Херсонському) напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Незважаючи на значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом доби противник здійснив тут два безуспішні штурми.

Додатково

Цієї ночі, в результаті операції ГУР Міністерства оборони України був знищений російський корабель проєкту 22160 "сергій котов" з екіпажем на борту. У Генштабі таокж додали, що вони  перевіряють інформацію про перебування на борту під час атаки бойового гелікоптера Ка-29.

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Загалом впродовж доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Вдало відпрацювали день й бійці з підрозділів ракетних військ. Вони  уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян і склад боєприпасів. А також знищили чимало ворожої техніки: зенітноракетний комплекс Бук-М1 та  радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби Зоопарк-1.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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