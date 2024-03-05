Генштаб: за сутки произошло 76 боевых столкновений на шести участках фронта

76 боевых столкновений произошло на украинском фронте в течение вторника. По данным Генерального штаба ВСУ российские оккупанты вели штурмовые действия на шести участках фронта. Больше всего атак захватчиков, как и на прошлой неделе, наши защитники выдержали на Авдеевском и Новопавловском направлениях. О текущей ситуации на фронте пишет УНН со ссылкой на официальные данные вечерней сводки Генштаба ВСУ.

В течение суток произошло 76 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - подсчитали в Генштабе.

Детали

Наиболее интенсивно российские военные продвигаются на Новопавловском направлении. Во вторник при поддержке авиации захватчики пытались прорвать оборону наших войск возле Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области. Там Силы обороны отбили 34 наступления оккупантов.

На Авдеевском направлении, украинские защитники выдержали 22 штурма врага. Отмечается, что россияне испытывали на прочность позиции наших военных вблизи Бердичев, Тоненького, Первомайского, Невельского, Семеновки и Орловки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак противника в районе Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении, Силы обороны дали отпор захватчикам вблизи Белой Горы, Донецкой области, где россияне пытались улучшить свое тактическое положение.

На Ореховском направлении враг совершил 5 безуспешных штурмов возле Гуляйполя, Малиновки и Роботино.

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На Приднепровском (Херсонском) направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Несмотря на значительные потери, не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, в течение суток противник совершил здесь два безуспешных штурма.

Дополнительно

Этой ночью, в результате операции ГУР Министерства обороны Украины был уничтожен российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" с экипажем на борту. В Генштабе таокж добавили, что они проверяют информацию о пребывании на борту во время атаки боевого вертолета Ка-29.

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Всего в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Удачно отработали день и бойцы из подразделений ракетных войск. Они поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и склад боеприпасов. А также уничтожили немало вражеской техники: зенитноракетный комплекс Бук-М1 и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк-1.