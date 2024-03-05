На оккупированной россиянами Запорожской АЭС зафиксировано более 150 нарушений - Шмыгаль

За два года оккупации Запорожской атомной электростанции зафиксировано более 150 грубых нарушений эксплуатации станции, каждое из которых может стать фатальным. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Два года назад вооруженные российские военные вопреки всем нормам международного права оккупировали Запорожскую атомную станцию. Беспрецедентный случай в истории, который поставил континент на грань катастрофы. С тех пор зафиксировано более 150 грубых нарушений эксплуатации станции, каждое из которых может стать фатальным. - рассказал Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что нужно активировать жесткие санкции против РФ, задействовать все возможные инструменты МАГАТЭ и ООН, как можно быстрее вернуть украинский контроль над станцией.

Также в планах завершение строительства третьего и четвертого блоков на Хмельницкой АЭС, возведение блоков 5 и 6 по технологии АР 1000, создание двух интерконнекторов в Европу для усиления энергетической интеграции с ЕС и новые объекты высокоманевренной генерации мощностью 2-3 ГВт. - сообщил Шмыгаль.

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Дополнение

Руководитель Энергоатома Петр Котин сообщал, что ситуация на захваченной оккупантами Запорожской АЭС грозит очень плохими последствиями.