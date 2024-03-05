На оккупированной россиянами Запорожской АЭС зафиксировано более 150 нарушений - Шмыгаль
Киев • УНН
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на оккупированной Запорожской атомной электростанции зафиксировано более 150 нарушений безопасности, каждое из которых могло стать фатальным.
За два года оккупации Запорожской атомной электростанции зафиксировано более 150 грубых нарушений эксплуатации станции, каждое из которых может стать фатальным. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Два года назад вооруженные российские военные вопреки всем нормам международного права оккупировали Запорожскую атомную станцию. Беспрецедентный случай в истории, который поставил континент на грань катастрофы. С тех пор зафиксировано более 150 грубых нарушений эксплуатации станции, каждое из которых может стать фатальным.
Детали
Он отметил, что нужно активировать жесткие санкции против РФ, задействовать все возможные инструменты МАГАТЭ и ООН, как можно быстрее вернуть украинский контроль над станцией.
Также в планах завершение строительства третьего и четвертого блоков на Хмельницкой АЭС, возведение блоков 5 и 6 по технологии АР 1000, создание двух интерконнекторов в Европу для усиления энергетической интеграции с ЕС и новые объекты высокоманевренной генерации мощностью 2-3 ГВт.
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Дополнение
Руководитель Энергоатома Петр Котин сообщал, что ситуация на захваченной оккупантами Запорожской АЭС грозит очень плохими последствиями.
На оккупированной россиянами Запорожской АЭС зафиксировано более 150 нарушений - Шмыгаль
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на оккупированной Запорожской атомной электростанции зафиксировано более 150 нарушений безопасности, каждое из которых могло стать фатальным.
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