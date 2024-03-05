5 марта: День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности, Всемирный день энергоэффективности

Сегодня, пятого марта, офисные работники во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Дня рождения необходимого аксессуара в своей работе - степлера, пишет УНН.

Первый прототип степлера изготовили в ХѴІІІ веке для короля Франции Людовика ХѴ.

Но именно пятого марта 1867 года английский конструктор и изобретатель Джордж Макгилл получил патент на специальный пресс для скрепления листов бумаги.

Термин "степлер" впервые был использован в 1909 году. Сшиватель, который работает без скрепок, изобрел Кристиан Бергер в 1997 году.

Сейчас степлеры бывают не только канцелярскими, но и строительными и мебельными. Степлер - это часть офисного интерьера, поэтому его внешний вид также важен - производители предлагают как классические сдержанные варианты, так и яркие веселые.

Также сегодня можно присоединиться к Всемирному дню энергоэффективности. Событие было основано в 1998 году.

Энергоэффективность - это разумное потребление энергии, когда человек использует меньше энергии, чтобы поддерживать аналогичный или более высокий уровень энергообеспечения. Для домохозяйств энергоэффективность дает возможность уменьшить расходы на коммунальные платежи, для предприятий - уменьшить необоснованные расходы, на государственном уровне - это возможность сэкономить энергоресурсы, улучшить производительность производства и конкурентоспособность промышленности.

Одним из шагов на пути к энергоэффективности является полная ликвидация субсидий на те виды энергоносителей, которые приводят к непроизводительному и нерациональному потреблению энергии. Многие страны используют энергоэффективность как инструмент национальной безопасности, поскольку это позволяет уменьшить импорт источников энергии из других государств или же замедлить темпы истощения внутренних ресурсов.

Еще пятого марта во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня распространения информации о диссоциативном расстройстве личности.

Диссоциативное расстройство личности, которое характеризуется наличием двух или более различных состояний идентичности, которые контролируют поведение человека в разное время. Часто причиной этого расстройства является тяжелая детская травма, и, по оценкам, им страдает примерно 2% населения.

Довольно часто вместо диссоциативного расстройства личности ошибочно диагностируют пограничное расстройство личности, шизофрению или биполярное расстройство с быстрой цикличностью.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Конона Мандонского, который жил в Памфилии в III веке.

Мужчина занимался сельским хозяйством и был очень богобоязненным. Когда усилились гонения на христиан, по приказу местного правителя Конона схватили. От требовали отречься от веры в Господа, однако мужчина отказался.

Конону вбили в ноги гвозди и заставили бежать перед колесницей правителя, пока он не упал замертво.

Именины пятого марта празднуют Константин, Кирилл, Андрей, Раиса.