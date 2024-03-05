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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7450 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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5 березня: День народження степлера, Всесвітній день енергоефективності

Київ • УНН

 • 25079 перегляди

Перший прототип степлера виготовили у ХVІІІ столітті для короля Франції Людовіка ХV. Але саме п’ятого березня 1867 року англійський конструктор та винахідник Джордж Макгілл отримав патент на спеціальний прес для скріплювання листків паперу.

5 березня: День народження степлера, Всесвітній день енергоефективності

Сьогодні, п’ятого березня, офісні працівники у багатьох країнах світу можуть долучитися до святкування Дня народження необхідного аксесуару у своїй роботі – степлера, пише УНН.

Перший прототип степлера виготовили у ХVІІІ столітті для короля Франції Людовіка ХV.

Але саме п’ятого березня 1867 року англійський конструктор та винахідник Джордж Макгілл отримав патент на спеціальний прес для скріплювання листків паперу.

Термін "степлер" вперше був використаний 1909 році. Зшивач, котрий працює без скріпок, винайшов Крістіан Бергер у 1997 році.

Зараз степлери бувають не лише канцелярськими, але й будівельними та меблевими. Степлер - це частина офісного інтер’єру, тому його зовнішній вигляд також важливий – виробники пропонують як класичні стримані варіанти, так і яскраві веселі.

Також сьогодні можна долучитися до Всесвітнього дня енергоефективності. Подія була започаткована у 1998 році.

Енергоефективність – це розсудливе споживання енергії, коли людина використовує менше енергії, щоб підтримувати аналогічний або вищий рівень енергозабезпечення. Для домогосподарств енергоефективність надає можливість зменшити витрати на комунальні платежі, для підприємств – зменшити необґрунтовані витрати, на державному рівні – це змога заощадити енергоресурси, покращити продуктивність виробництва та конкурентоздатність промисловості.

Одним з кроків на шляху до енергоефективності є повна ліквідація субсидій на ті види енергоносіїв, які призводять до непродуктивного та нераціонального споживання енергії. Багато країн використовують енергоефективність як інструмент національної безпеки, оскільки це дозволяє зменшити імпорт джерел енергії з інших держав або ж уповільнити темпи виснаження внутрішніх ресурсів.

Ще п’ятого березня у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня поширення інформації про дисоціативний розлад особистості.

Дисоціативний розлад особистості, яка характеризується наявністю двох або більше різних станів ідентичності, які контролюють поведінку людини в різний час. Часто причиною цього розладу є важка дитяча травма, і, за оцінками, на нього страждає приблизно 2% населення.

Досить часто замість дисоціативного розладу особистості помилково діагностують пограничний розлад особистості, шизофренію або біполярний розлад зі швидкою циклічністю.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Конона Мандонського, який жив у Памфілії у ІІІ столітті.

Чоловік займався сільським господарством та був дуже богобоязливим. Коли посилилися гоніння на християн, за наказом місцевого правителя Конона схопили. Від вимагали зректися віри у Господа, однак чоловік відмовився.

Конону вбили у ноги цвяхи та змусили бігти перед колісницею правителя, поки він не впав замертво.

Іменини п’ятого березня святкують Костянтин, Кирило, Андрій, Раїса.

Захар Подкидишев

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