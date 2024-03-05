На окупованій росіянами Запорізькій АЕС зафіксовано понад 150 порушень – Шмигаль
Київ • УНН
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, на окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксовано понад 150 порушень безпеки, кожне з яких могло стати фатальним.
За два роки окупації Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації станції, кожне з яких може стати фатальним. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Два роки тому озброєні російські військові всупереч усім нормам міжнародного права окупували Запорізьку атомну станцію. Безпрецедентний випадок в історії, який поставив континент на межу катастрофи. З того часу зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації станції, кожне з яких може стати фатальним.
Деталі
Він наголосив, що потрібно активувати найжорсткіші санкції проти рф, задіяти усі можливі інструменти МАГАТЕ та ООН, якнайшвидше повернути український контроль над станцією.
Також маємо в планах завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС, зведення блоків 5 та 6 за технологією АР 1000, створення двох інтерконекторів до Європи для посилення енергетичної інтеграції з ЄС та нові обʼєкти високоманеврової генерації потужністю 2-3 ГВт.
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Доповнення
Керівник Енергоатома Петро Котін повідомляв, що ситуація на захопленій окупантами Запорізькій АЕС загрожує дуже поганими наслідками.