Керівник Енергоатома оцінив рівень загрози на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
Очільник "Енергоатому" оцінив рівень загрози на окупованій Запорізькій АЕС у 7-8 балів за 10-бальною шкалою через підвищені ризики від деградації обладнання та брак кваліфікованого персоналу під російським контролем.
Ситуація на захопленій окупантами Запорізькій АЕС загрожує дуже поганими наслідками. На цьому наголосив керівник Енергоатома Петро Котін. За його словами, через перебування окупантів на ЗАЕС щодня зростає рівень небезпеки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Енергоатома.
За уявною десятибальною шкалою небезпеки я б оцінив загрозу на ЗАЕС на рівні 7-8. Однак ситуація залишається невизначеною, адже на станції постійно трапляється багато, здавалося б, незначних подій, кожна з яких окремо може і не призвести до аварії, але їх накопичення загрожує негативними наслідками. Через кумулятивний ефект від деградації відокремлених елементів може відмовити вся система загалом, з дуже важкими наслідками. Так вже траплялося на ЧАЕС і АЕС Фукусіма
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Він додав, що дії російських окупантів вже спричинили значну деградацію обладнання на АЕС. Основні наявні ризики – це непроведення рашистами необхідних ремонтів, майже повна відсутність кваліфікованого персоналу для цього і для нормальної експлуатації АЕС; станції бракує зовнішнього електропостачання; відсутня охолоджувальна вода через руйнування Каховського водосховища; спливає дозволений виробником термін перебування ядерного палива в реакторах.
Головні розрахункові показники критеріїв безпеки – вищі за норму.
Як повідомляється, на станції постійно перебувають зондер-команди російських військових і важка техніка та зброя. Периметр станції – замінований, детонація боєприпасів та вибухівки, які рашисти зберігають на станції, загрожує катастрофою. Єдиний шлях запобігти катастрофі – демілітаризація та деокупація ЗАЕС, відновлення там повного контролю України задля забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, вказали в Енергоатомі.
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