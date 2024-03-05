Керівник Енергоатома оцінив рівень загрози на Запорізькій АЕС

Ситуація на захопленій окупантами Запорізькій АЕС загрожує дуже поганими наслідками. На цьому наголосив керівник Енергоатома Петро Котін. За його словами, через перебування окупантів на ЗАЕС щодня зростає рівень небезпеки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Енергоатома.

За уявною десятибальною шкалою небезпеки я б оцінив загрозу на ЗАЕС на рівні 7-8. Однак ситуація залишається невизначеною, адже на станції постійно трапляється багато, здавалося б, незначних подій, кожна з яких окремо може і не призвести до аварії, але їх накопичення загрожує негативними наслідками. Через кумулятивний ефект від деградації відокремлених елементів може відмовити вся система загалом, з дуже важкими наслідками. Так вже траплялося на ЧАЕС і АЕС Фукусіма