Галущенко пояснив Гроссі про потребу якнайшвидшого виведення російських військ із ЗАЕС
Київ • УНН
Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, щоб обговорити питання забезпечення ядерної безпеки на окупованій Запорізькій атомній електростанції в Україні.
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Зустріч відбулася у межах засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні, повідомили в міненерго, передає УНН.
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Рафаель Гроссі поінформував міністра про результати свого останнього візиту на окуповану росіянами Запорізьку АЕС та заходи, які представники МАГАТЕ вживають для контролю стану ядерної та радіаційної безпеки на станції.
Окрему увагу очільник МАГАТЕ приділив зауваженням експертів до можливого повернення до експлуатації ЗАЕС або окремих її енергоблоків. Також обговорювалися питання завершення строків експлуатації палива, завантаженого в реактори станції, та недопуску окупантами українського персоналу до виконання обов’язків на АЕС.
Також Рафаель Гроссі зазначив, що представники МАГАТЕ, які перебувають з місією на станції, не завжди мають змогу оглянути всі об’єкти ЗАЕС, і агентство наполягає на розширенні такого доступу. Окремо було підкреслено занепокоєння продовженням військових дій неподалік станції.
Герман Галущенко подякував МАГАТЕ за залучення до обговорення ключових документів та зусилля, які експерти агентства і особисто Рафаель Гроссі докладають для дотримання ядерної та радіаційної безпеки на об’єкті. Водночас він наголосив, що ситуація на окупованій станції погіршується щодня, і це свідчить про потребу якнайшвидшого виведення з її території російських військ і персоналу "Росатому" для повернення ЗАЕС під повний контроль України.
Міністр наголосив, що забезпечення ядерної і радіаційної безпеки є одним із ключових положень Формули миру Президента Зеленського.
Галущенко про ситуацію на окупованій ЗАЕС: "Погіршується щодня"04.03.24, 16:09 • 22559 переглядiв