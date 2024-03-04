Галущенко объяснил Гросси о необходимости скорейшего вывода российских войск с ЗАЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Встреча состоялась в рамках заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в Вене, сообщили в минэнерго, передает УНН.

Детали

Рафаэль Гросси проинформировал министра о результатах своего последнего визита на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС и мерах, которые представители МАГАТЭ принимают для контроля состояния ядерной и радиационной безопасности на станции.

Отдельное внимание глава МАГАТЭ уделил замечаниям экспертов к возможному возвращению в эксплуатацию ЗАЭС или отдельных ее энергоблоков. Также обсуждались вопросы завершения сроков эксплуатации топлива, загруженного в реакторы станции, и недопуска оккупантами украинского персонала к выполнению обязанностей на АЭС.

Также Рафаэль Гросси отметил, что представители МАГАТЭ, которые находятся с миссией на станции, не всегда имеют возможность осмотреть все объекты ЗАЭС, и агентство настаивает на расширении такого доступа. Отдельно была подчеркнута обеспокоенность продолжением военных действий неподалеку от станции.

Герман Галущенко поблагодарил МАГАТЭ за привлечение к обсуждению ключевых документов и усилия, которые эксперты агентства и лично Рафаэль Гросси прилагают для соблюдения ядерной и радиационной безопасности на объекте. В то же время он подчеркнул, что ситуация на оккупированной станции ухудшается ежедневно, и это свидетельствует о необходимости скорейшего вывода с ее территории российских войск и персонала "Росатома" для возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины.

Министр подчеркнул, что обеспечение ядерной и радиационной безопасности является одним из ключевых положений Формулы мира Президента Зеленского.

Галущенко о ситуации на оккупированной ЗАЭС: "Ухудшается каждый день"